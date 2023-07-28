К сведению, его имя Омар и он лидер президентской гвардии.

Военный переворот в Нигере можно считать успешным, поскольку уже бывший прозападный президент Базум был отстранен от власти (это не поддержал Запад, но население радуется), а к власти пришел новый лидер — военный генерал Тчиани. Полное имя — Омар Тчиани, лидер президентской гвардии и человек, стоявший во главе государственного переворота. Он объявил себя временным президентом страны на время "переходного периода". Заявление было сделано в эфире национального телевидения. При этом бывший президент Базум находится заблокированным в своей резиденции под охраной.

реклама

Омар отметил, что причиной военного переворота стали ошибки бывшей власти (Базума), которые угрожали безопасности государства, а также привели страну к бедственному экономическому положению и повсеместной коррупции. До "стабилизации" ситуации в стране будет действовать комендатский час, закрыты границы и править будет Омар.

Омар Тчиани стал генералом президентской гвардии в 2011 году, при бывшем президенте Махамаду Иссуфу. В 2021 году к власти демократическим путем пришел Базум. Сообщается, что он планировал уволить Омара Тчиани, и тот, как уважающий себя африканский военный принял решение устроить военный переворот.

На данный момент Запад не прокомментировал приход к власти нового президента. Могу отметить, что ЕС, часть Африки и Соединенные Штаты выступают против насильственной смены власти и предложили уволить Базума, чтобы провести честные и демократические выборы. Но, все таки уважающий себя военный понял, что проводить выборы смысла нет, поэтому стал президентом без них. Вероятно, такой выбор Омара не понравится Западу, но маловероятно, что он начнет действовать, пока нет угрозы международным дипломатам и военным на американских базах.

Сейчас Омар ничего не поменял во внешней и внутренней политике страны, поэтому США не особо переживают за будущее. Но, в перспективе Нигер теперь начнет сближение с Россией, как того хочет население, а военным с Запада придется покинуть территорию страны и свернуть свою базу, как произошло несколько лет назад в Мали после переворота. Все таки Запад уважает решение других лидеров и воевать не собирается.