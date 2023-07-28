Переговоры могут начаться после наступления.

Украина начала "вторую фазу" контрнаступления. Западные издания пишут о "главном ударе". Запад дает несколько недель на достижение успехов на линии боевого соприкосновения, но каковы будут итоги, если контрнаступление не сможет сдвинуться с места и принести успехи? Издание The Time считает, что Украине придется идти на переговоры с тем, что имеет, и попытаться договориться с Россией достигнув соглашения мирным путем.

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Издание отмечает, что обвинение Запада со стороны Украины отсылает нас к тому, что у контрнаступления имеются проблемы. Напомню, что украинская сторона обвинила Запад в том, что тот не передал достаточное количество военной техники: авиация, ПВО (Patriot), средства для разминирования минных полей, боеприпасы для артиллерии и многое другое. Такой список, на самом деле, можно продолжать вечно и указывать то, чего мало.

Таким образом издание считает, что единственный выход из этой ситуации — это попытка договориться мирным путем и решить проблему в ходе переговоров, достигнув соглашения, которое устроит обе стороны. Издание считает, что мирные переговоры способны успешно завершить конфликт и даже удовлетворить обе стороны решив проблему. Издание назвало мирные переговоры "Планом Б", который будет использован в случае полного провала наступления.

Сейчас Запад дал Украине несколько недель для достижения успехов на Запорожском направлении назвав это "второй фазой". Таким образом Запад надеется, что Украина сможет достичь успехов и получить преимущество на переговорах, чтобы убедить Россию пойти на условия Украины (территории 1991 года).

Ну а сама идея мирных переговоров всплыла совсем давно на Западе. Вроде бы это было зимой прошлого года, когда войска перестали продвигаться и начались позиционные бои. Запад понимает, что позиционная борьба не может продолжаться вечно, и здесь есть только два выхода: "рывок" с успехами и контролем важных территорий для торговли на переговорах, либо достижение договоренности в ходе тех же самых переговоров, но без выполнения всех желаемых требований.

Таким образом мирные переговоры могут начаться спустя несколько недель "второй фазы" наступления.