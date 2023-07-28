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Соединенные Штаты не видят следов участия ЧВК "Вагнер" в перевороте в Нигере
Франция же их видит и обвиняет ЧВК.

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Вчера утром мы стали свидетелями военного переворота в Нигере и свержения прозападного президента Базума. Все началось еще 26 июля вечером, когда президента страны заблокировали в резиденции, а закончилось 27 июля, когда его заставили подписать отставку и записали совместное видеообращение по национальному телевидению. В итоге переворот получился успешным, а границы закрыты. Комендантский час введен, а гостей из других стран до "стабилизации" ситуации в стране не ждут.

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Французские СМИ сразу же начали подозревать ЧВК "Вагнер" в организации мятежа и содействии мятежникам из президентской гвардии Нигера. Это не удивляет, поскольку Франция может потерять крупного поставщика Урана, а найти виновных и попробовать провести "операцию по освобождению страны" можно всегда.

Но, на данный момент Соединенные Штаты не видят каких-либо следов участия солдат ЧВК "Вагнер" в мятеже президентской гвардии. Сейчас власти США не собираются комментировать события в стране, но резко осуждают действия мятежников и предлагают уволить президента Базума, чтобы провести конституционные, честные, свободные и демократические выборы.

На самом деле удивительно, что США предлагают уволить единственного прозападного политика в регионе, ведь он играет ключевую роль в размещении американских войск на базе в Нигере. По всей видимости приход военных к власти будет худшим вариантом, а выборы позволят снова попробовать вернуть под контроль Нигер.

Подозрения на ЧВК "Вагнер" появились из-за того, что события в Нигере совпали с саммитом Россия-Африка, куда приехал и лично Пригожин. Пригожин встретился с послами из африканских стран, включая посла ЦАР. Считается, что Пригожин мог организовать мятеж используя ЧВК "Вагнер", а в Санкт-Петербурге в своем отеле с послом разговаривал об этих событиях и узнал о результате. Звучит как очень странная теория.

Напоминаю, что после переворота в Мали Нигер оставался последним ключевым союзником Франции в регионе Сахель. Сейчас в Нигере базируется около 1500 французских солдат, а мятежники могут запросить вывод войск, что уничтожит всё военное влияние Европы на регион. На данный момент мятежники ничего не меняли во внешней и внутренней политике страны, а дипломаты и военные из других стран находятся в безопасности.

Сам мятеж оказался быстрым и на удивление прошел без кровопролития. Президент находится в резиденции в безопасности, к нему не применяется насилие, он даже смог связаться с Соединенными Штатами по телефону. Хотя, решение мятежников не наносить увечия президенту логичны, ибо резиденция окружена армией, которая не поддерживает решение мятежников о перевороте, но и открывать огонь не желает. А вот насилие в сторону президента приведет к перестрелке между военными, а президентская гвардия начала свой мятеж не в полном составе.

Население уже вышло к парламенту страны и заявило о том, что они рады произошедшему и ждут сближения с Россией. На снимке можно увидеть российский флаг и надпись "Россия". Получается, что само население страны восприняло переворот положительно и готово принять новые правила.

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