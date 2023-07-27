"Вторая фаза" контрнаступления дает надежды Западу.

CNN пишет, что Украина начала переброску дополнительных сил на юго-восток страны, что говорит об обнаружении "слабого места" в российской обороне, считают аналитики.

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Так, на Западе считают, что началась "вторая фаза" контрнаступления после двух первых медленных месяцев. Аналитики видят, что Украина постепенно наращивает темпы контрнаступления перебрасывая дополнительные войска в одну точку на южном направлении.

CNN пишет, что ВСУ в ходе нового этапа наступления собираются задействовать ранее обученных Западом военных, которые находились в резерве на случай "главного удара". Считается, что эти войска лучше обучены и вооруженны самым революционным западным оружием, ибо на них делается самая большая ставка, которая определит ход всего конфликта. Сейчас Украина развернула "основную массу" сил на юге и собирает войска в одной точке. Предположительно для внезапного массированного удара.

На Западе считают, что наступление спустя два месяца, кажется, начинает приносить некоторые успехи. Американский чиновник анонимно отметил, что ВСУ сумели прорвать одну оборонительную линию на юго-востоке и начали активно двигаться вперед, обходя минное поле по расчищенному пути.

CNN связалось с 47-ой бригадой ВСУ. Бойцы той отметили, что действительно продвигаются вперед, используя тактику "пехота с поддержкой артиллерии с малым количеством бронетехники", чтобы не подрывать танки на минных полях.

Издание пишет, что украинские войска смогли достичь некоторого успеха в районе Работино, к югу от города Орехов. Там и получилось пробиться через минное поле создав "чистый коридор" без мин.

Тем временем министр обороны США ожидает, что украинские бойцы не будут бояться минного поля и пойдут вперед продолжая давить на Запорожском направлении. Даже если это повысит потери. Считается, что у Украины хватит вооружения и личного состава, даже если командование примет решение идти прямо на минное поле. Тактика максимально странная, которую не одобрит общественность, но в Соединенных Штатах считают иначе.

Российские военные отмечают усиление атак в районе Работино и видят, что ВСУ в основном атакуют пехотой, но безуспешно.