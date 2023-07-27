Переворот сместил прозападного политика.

Вчера, 26 июля начался процесс свержения власти в Нигере. Резиденцию лидера заблокировали военнослужащие президентской гвардии и сегодня успешно свергли власть выпустив заявление на национальном телевидении. В заявлении сказано, что президент Мохаммед Базум свержен, но находится в безопасности. Что границы отныне закрыты для всех иностранцев и вводится комендантский час до стабилизации ситуации в стране. Подробно об этом событии я написал здесь, где разобрал и связь ЧВК "Вагнер" с этим переворотом.

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Так вот, Нигер в прошлом была колонией Франции. Да и сейчас страна сильно зависит от французской экономики, а культура Франции никуда не делась. Французы качают уран подешевле, но дают "независимость". Два года страной правил прозападный политик Базум. Он поддерживал Запад во всем, предоставлял США территорию для военной базы и являлся "последней надеждой западного мира" на поддержание "стабильности" в регионе.

Переворот в Нигере привлек внимание французских СМИ, поскольку потеря влияния на эту страну сильно ударит по экономике страны, если та потеряет доступ к залежам урана. С ЦАР и Мали Франция уже смирилась, ибо репутационный удар пережить получилось, а экономически ничего не поменялось.

Отмечу, что сценарий переворота в Нигере похож на события в Мали в 2020 году. Там все начиналось как "смешная революция" без последствий для войск НАТО, но в итоге им пришлось покинуть страну и забыть про влияние на это государство. Судить процесс по его началу — главная ошибка.

И в обеих странах население поддерживает движение в сторону России и улучшение с ней отношений. Внутренняя ситуация стран похожая, хоть и незначительно отличается. В Мали, как и в Буркина-Фасо, было много антифранцузских демонстраций. В свою очередь было много и пророссийских демонстраций.

Так, возле здания парламента собралось население Нигера и вывесило флаги России положительно высказываясь о будущем с РФ. Очевидно, что в Нигере население настроено против французского влияния. Именно этого и опасается Запад, поскольку это потеря всех прозападных политиков в регионе. Куда теперь можно направить своих военных и открыть очередную базу для хранения военной техники?