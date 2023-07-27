А еще в сети опубликовали его фотографию с послом ЦАР.

Пригожин снова вышел на связь — на этот раз на форуме «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге, где встретился с послом ЦАР. На фотографии прекрасно видно бизнесмена, который жмет руку члену делегации Центральноафриканской Республики, где действует ЧВК "Вагнер". Похоже, изображения сделал один из послов ЦАР, а вот опубликовал его командующий ЧВК "Вагнер" в ЦАР по имени Дмитрий Сытый в своем блоге вчера, 26 июля.

реклама

Дмитрий отметил, что на фотографии видим "знакомые лица". Автор поста также поблагодарил посла за то, что переслал это изображение. Такую же фотографию опубликовали некоторые СМИ, которые ранее входили в медиа-империю Пригожина. Сообщается, что Пригожин сумел встретиться и поговорить с лидерами нескольких африканских стран: ЦАР, Мали и Нигера.

Отмечу, что фотография была сделана не на форуме «Россия – Африка», а в известном отеле Пригожина «Трезини». Это можно подтвердить, посмотрев на интерьер здания. К слову, все номера в отеле были забронированы на ближайшие три дня. По всей видимости, делегации из Африки остановятся в отеле Пригожина и пробудут на территории РФ несколько дней. Вероятно, они с Пригожиным еще обсудят немало важных вопросов о дальнейших действиях ЧВК "Вагнер".

Отмечу, что послы рады присутствию ЧВК "Вагнер" в Африке и отмечают ее высокую эффективность. Они готовы продолжать совместную работу.

Ну, а мы плавно перейдем к тому, что с Пригожиным встретился и посол Нигера. Те, кто не знает о ситуации в этой прекрасной африканской стране, не увидят подвоха, но там ночью произошел военный переворот. Охрана президента отстранила и арестовала лидера, выпустив публичное заявление с ним.

Группа военных показала свои лица по национальному телевидению и сделала заявление, где говорится, что границы страны отныне закрыты, президент отстранен от власти и арестован, а также введен комендантский час. При этом за несколько часов до переворота президентская гвардия Нигера заблокировала лидера страны в своем дворце. Сначала говорили, что армия и Национальная гвардия не поддерживают решение мятежников, но в итоге приняли решение и дали отстранить лидера от власти. Смещение власти произошло на удивление быстро и без особой жестокости.

Собственно известно, что в Нигере находятся военнослужащие ЧВК "Вагнер". Сам президент опровергал эту информацию. Но, встреча посла с Пригожиным и переворот наталкивают на некоторые мысли. Отмечу, что свергнутый лидер был против того, чтобы бойцы ЧВК "Вагнер" входили на территорию страны, ибо они "создают нестабильность".