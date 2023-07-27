Ранее они говорили, что это не их рук дело.

Напоминаю, что утром 8 октября прошлого года был взрыв на Крымском мосту. Все удивились, ибо это было неожиданно. Были найдены жертвы — несколько человек погибли. Движение было приостановлено для проведения ремонтных работ, но его быстро восстановили. Частично движение возобновили вечером того же дня. Ремонт начали сразу, без ожидания. В этом году движение полностью восстановили, а удара будто не было.

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Но, сегодня в СБУ признали тот факт, что сотрудники были причастны к атаке на Крымский мост в 2022 году. Как оказалось, организацией действительно занималась Служба Безопасности Украины. Об этом сообщил глава организации Василий Малюк.

Так, он отметил, что СБУ организовала много различных специальных операций. Часть из них сразу раскрывали публично и показывали последствия, а вот про Крымский мост в октябре ничего не говорили. Про отдельные операции СБУ вообще не будет говорить, а остальные раскроют после конфликта. И, Крымский мост это "одна из реализаций СБУ".

Напоминаю, что в октябре прошлого года Украина максимально пыталась отрицать причастность к атаке на мост. 20 октября, спустя несколько недель, президент Украины Зеленский выступил и заявил, что Украина не заинтересованна в ударах такого вида: "Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно", говорил Зеленский. При этом украинские власти не раз говорили о том, что Крымский мост является для них "официальной военной целью". Короче, говорили одно, а все было совсем иначе.

После удара в этом году 17 июля по Крымскому мосту СБУ сразу признала причастность к атаке, отметив, что это не последняя операция связанная с мостом и Крымом. А вот президент Украины отметил, что мост является военной целью, которую необходимо нейтрализовать. Но, прямо, опять-таки, кроме СБУ никто не признал атаку.

Отмечу, что американские СМИ писали о том, что это дело рук украинской стороны. В ФСБ отметили, что организацией занималась ГУР МО (Разведка Украины), а основное участие принял глава Кирилл Буданов (он всегда иронично отзывался об ударах по Крыму и писал веселые посты после ударов).