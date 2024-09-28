BetBoom Team представила новый состав по Dota 2, в который вошли Pure~, kiyotaka и Kataomi. Команда сохранила MieRo и Save-, а тренер boo1k продолжает работать с составом.

BetBoom Team раскрыла свой обновленный состав по Dota 2, усилившись сразу тремя новыми игроками. Иван "Pure~" Москаленко, ранее выступавший за Tundra Esports на The International 2024, займет позицию кэрри.

Вместе с ним в команду пришел Глеб "kiyotaka" Зырянов, который будет играть на позиции мидера. После успешных выступлений за 9Pandas он зарекомендовал себя как один из самых креативных и агрессивных игроков на центральной линии.

Еще одним важным усилением стал Владислав "Kataomi" Семёнов, опытный саппорт, ранее игравший за Cloud9. Его присоединение должно укрепить командную поддержку.

Команда также сохранила двух ключевых игроков с прошлого сезона — Матвея "MieRo" Васюнина на оффлейне и Виталия "Save-" Мельника на позиции саппорта. Оба игрока продолжат вносить важный вклад благодаря своей сыгранности и опыту.

Важно отметить, что тренер BetBoom Team Александр "boo1k" Михеев также остался в коллективе. Под его руководством команда надеется достичь новых высот в предстоящем сезоне, включая участие в крупных международных турнирах и борьбу за победу на The International.