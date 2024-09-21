Илья «m0NESY» Осипов стал лучшим игроком матча

G2 Esports одержала уверенную победу над Team Liquid со счётом 2:1 в плей-офф ESL Pro League Season 20 по CS2, продемонстрировав отличную командную игру и выдержку в решающих моментах.

Первая карта, Inferno, с самого начала складывалась в пользу G2. Они быстро захватили инициативу, агрессивно контролировали карту и не оставили Team Liquid шансов на камбэк. Финальный счёт 13:3 отразил полное доминирование G2, которые уверенно двигались к победе.

Team Liquid смогли ответить на второй карте, Mirage, начав с мощного давления и выиграв несколько ключевых раундов подряд, что позволило им вырваться вперёд. Защитные действия и атаки Liquid оказались эффективными, что помогло им завершить карту со счётом 13:5 и сравнять счёт в матче.

Решающей стала третья карта — Nuke, где G2 Esports вновь показала свою силу. Команда сразу захватила контроль над игрой и практически не давала сопернику шансов на успех. Благодаря слаженной игре и чётким тактическим решениям, G2 выиграла карту со счётом 13:3, завершив серию в свою пользу.

Лучшим игроком матча стал Илья «m0NESY» Осипов, который своими точными выстрелами и важными моментами внёс решающий вклад в победу G2.

Эта победа выводит G2 Esports в следующую стадию турнира, где их следующим соперником станет NAVI — один из главных претендентов на титул. Матч обещает быть напряжённым и зрелищным, поскольку обе команды находятся в отличной форме и готовы бороться за место в финале.