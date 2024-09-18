Complexity Gaming победила FaZe Clan со счётом 2:0 и продолжает борьбу в плей-офф, где встретится с Team Liquid.

Complexity Gaming преподнесла неожиданную сенсацию, выбив FaZe Clan в плей-офф 20-го сезона ESL Pro League по Counter-Strike 2, одержав победу со счётом 2:0. Первая карта, Anubis, стала настоящим испытанием для обеих команд. Complexity в напряжённой борьбе смогли вырвать победу со счётом 13:10, продемонстрировав отличную тактическую подготовку и умение принимать верные решения в ключевые моменты. На второй карте, Dust2, FaZe попытались перехватить инициативу, однако Complexity вновь оказались сильнее, завершив матч 13:9.

Особую роль в этой победе сыграли Майкл «Grim» Винс и Джонни «JT» Теодосиу. Они не только обеспечивали стабильную стрельбу, но и были ключевыми фигурами в принятии тактических решений, что помогло команде взять важные раунды и сломить оборону FaZe Clan.

Теперь Complexity продвигается дальше по турнирной сетке плей-офф. В 1/8 финала их следующим соперником станет Team Liquid. Для FaZe Clan поражение стало серьёзным ударом, завершив их путь в турнире, тогда как Complexity продолжает борьбу за титул чемпиона ESL Pro League Season 20.