В напряжённом матче на The International 2024, Team Falcons одержала победу над Cloud9 со счётом 2:0, завершив их участие в турнире и продвинувшись дальше по нижней сетке плей-офф.

В напряжённом матче на The International 2024, Team Falcons забрала победу над Cloud9, завершив их участие в соревнование. Сражение, состоявшееся 14 сентября, закончилось со счётом 2:0 в пользу Team Falcons, что позволило им продвинуться дальше по нижней сетке плей-офф.

Первая карта длилась 33 минуты и 49 секунд и была полна напряжения. Team Falcons продемонстрировала отличную координацию и стратегическое мышление, что позволило им захватить инициативу и удерживать её до конца игры. Вторая карта также прошла под диктовку Team Falcons и длилась 41 минуту и 57 секунд, не оставив Cloud9 шансов на камбэк.

Cloud9 завершила своё выступление на турнире, заняв 5-6 место и заработав 88 885 долларов.

На The International 2024, проходящем в Копенгагене, собрались лучшие команды со всего мира, соревнующиеся за призовой фонд более 2,5 миллиона долларов. Турнир продолжается, и Team Falcons теперь предстоит сразиться с победителем пары Tundra Esports – Xtreme Gaming в следующем раунде нижней сетки.

Победа Team Falcons над Cloud9 стала значимым событием, подчеркнув их готовность бороться за титул чемпиона The International 2024.