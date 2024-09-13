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SummerTime10
Virtus.pro одержала победу над Team Falcons на ESL Pro League Season 20
Virtus.pro победила Team Falcons со счётом 2:1 в средней сетке группы D на ESL Pro League Season 20 по CS2. В следующем раунде команда встретится с FURIA Esports за выход в плей-офф.

В напряжённой встрече на ESL Pro League Season 20 по CS2, Российская команда Virtus.pro продемонстрировала своё мастерство, одержав победу над Team Falcons со счётом 2:1. Матч начался на карте Dust2, где Team Falcons удалось вырвать победу с минимальным перевесом — 16:13. Однако Virtus.pro не собиралась сдаваться и на следующей карте, Vertigo, показала отличную игру, завершив её со счётом 16:13 в свою пользу. Решающий момент наступил на карте Ancient, где Virtus.pro вновь доказала своё превосходство, выиграв со счётом 13:11.

Эта победа позволила Virtus.pro продолжить борьбу в средней сетке группы D, в то время как Team Falcons, возглавляемая Эмилем Magisk Рейфом, была вынуждена упасть в нижнюю сетку группы. Теперь коллективу Magisk предстоит нелёгкий путь, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф.

ESL Pro League Season 20 проходит с 3 по 22 сентября, и команды борются за внушительный призовой фонд в размере $750 000. В следующем раунде Virtus.pro встретится с FURIA Esports, командой, которая также стремится к выходу в плей-офф. 

Virtus.pro, ведомая Джами Jame Али, демонстрирует отличную форму и готова к новым вызовам. Команда уверенно движется к своей цели — завоеванию титула чемпиона ESL Pro League Season 20.

#cs2 #virtus.pro #esl pro league season 20 #team falcons
Источник: hltv.org
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