В напряженном матче на The International 2024 по Dota 2 команда Xtreme Gaming одержала победу над Aurora Gaming со счетом 2:0, обеспечив себе место в топ-6 турнира.

В захватывающем матче на The International 2024 по Dota 2 команда Xtreme Gaming одержала победу над Aurora Gaming, выбив их из турнира и обеспечив себе место в топ-6. Матч, прошедший в рамках нижней сетки плей-офф, завершился со счетом 2:0 в пользу Xtreme Gaming.

С самого начала игры Xtreme Gaming демонстрировала уверенную игру, контролируя карту и навязывая свой темп. Первый матч серии прошел под диктовку Xtreme, которые смогли быстро захватить преимущество и не отпускали его до конца. Aurora пыталась сопротивляться, но их усилий оказалось недостаточно, чтобы переломить ход игры.

Во второй игре Xtreme Gaming продолжила доминировать, показывая отличную координацию и стратегическое мышление. Ключевую роль в победе сыграли игроки Ame и Xm, которые своими действиями на карте обеспечили своей команде решающее преимущество. Aurora, несмотря на все попытки, не смогла найти ответ на агрессивную игру соперника и была вынуждена признать поражение.

Эта победа позволила Xtreme Gaming пройти в следующий раунд турнира, где они встретятся с проигравшим в матче между Tundra и Gladiators. Aurora же завершила свое выступление на The International 2024, заняв итоговое 7-8 место и заработав 63 тысячи долларов.

Для Xtreme Gaming эта победа стала важным шагом на пути к финалу. Команда демонстрирует отличную форму и готова бороться за звание чемпиона. Впереди их ждут новые испытания, но с такой игрой Xtreme имеет все шансы на успех.