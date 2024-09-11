Virtus.pro одержала уверенную победу над RED Canids в верхней сетке группы D на ESL Pro League Season 20 по CS2, выиграв обе карты с внушительным счётом.

В матче между Virtus.pro и RED Canids в рамках ESL Pro League Season 20 по CS2 завершился триумфом российской команды. Под руководством капитана Джами “Jame” Али, Virtus.pro продемонстрировала превосходную игру, выиграв обе карты с внушительным счётом: 13:5 на Vertigo и 13:3 на Dust2.

На первой карте, Vertigo, Virtus.pro с самого начала захватила инициативу, не оставив сопернику шансов на камбэк. Их тактическая подготовка и индивидуальное мастерство игроков позволили им доминировать на всех участках карты. RED Canids пытались сопротивляться, но их усилия оказались недостаточными против мощной атаки Virtus.pro.

На второй карте, Dust2, ситуация для RED Canids стала ещё более сложной. Virtus.pro продолжила демонстрировать высокий уровень игры, не давая сопернику возможности для манёвра. Отличная координация и командная игра позволили Virtus.pro завершить матч с ещё более убедительным счётом.

Эта победа позволила Virtus.pro пройти в следующий тур, где они встретятся с Team Liquid. Матч обещает быть напряжённым, так как обе команды находятся в отличной форме и готовы бороться за выход в плей-офф.

RED Canids, в свою очередь, опустились в среднюю сетку группы. Теперь им предстоит сразиться с ENCE, чтобы сохранить шансы на выход из группы. Команда Марсело “coldzera” Давида будет стремиться реабилитироваться после поражения и показать свою лучшую игру.