Организаторы BLAST Premier: Fall Final 2024 объявили состав групп для турнира, который пройдет с 25 по 29 сентября в Копенгагене.

Организаторы турнира BLAST Premier: Fall Final 2024 объявили состав групп для предстоящего соревнования, которое пройдет с 25 по 29 сентября в Копенгагене, Дания. В этом году турнир обещает быть особенно захватывающим, так как в нем примут участие восемь лучших команд мира, соревнующихся за призовой фонд в размере $425,000.

Группы турнира:

Группа A:

Team Falcons G2 Esports FaZe Clan Natus Vincere

Группа B:

Astralis Team Liquid Team Spirit Team Vitality

Формат турнира включает в себя групповой этап и плей-офф. В групповом этапе команды будут соревноваться по системе двойного выбывания (GSL), где каждая встреча будет проходить в формате Best of 3 (Bo3). Победители групп напрямую выходят в полуфиналы, а команды, занявшие вторые и третьи места, проходят в четвертьфиналы.

Плей-офф будет проходить по системе одиночного выбывания, где четвертьфиналы и полуфиналы также будут в формате Bo3, а гранд-финал - в формате Best of 5 (Bo5).