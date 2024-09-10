Российская команда Team Spirit одержала победу над китайским коллективом G2.iG в первом раунде нижней сетки The International 2024 по Dota 2, завершив матч со счетом 2:0.

Российская команда Team Spirit одержала победу над китайским коллективом G2.iG в первом раунде нижней сетки The International 2024 по Dota 2. Матч, прошедший в Копенгагене, завершился со счетом 2:0 в пользу Team Spirit, что позволило им продолжить борьбу за главный приз турнира.

Первая карта завершилась за 34 минуты. Команда продемонстрировала отличную координацию и стратегическое мышление, что позволило им доминировать на протяжении всей игры. Вторая карта завершилась еще быстрее — за 31 минуту. G2.iG не смогли найти ответ на агрессивную игру соперника и были вынуждены покинуть турнир, заняв 13-16 место.

Победа Team Spirit стала возможной благодаря выдающейся игре их ключевых игроков. NothingToSay и Monet из G2.iG не смогли противостоять атаке “Драконов”. Российская команда показала, что находится в отличной форме и готова бороться за высокие места на турнире. Следующим соперником Team Spirit станет еще одна китайская команда — Xtreme Gaming.

Турнир The International 2024 проходит с 4 по 15 сентября в Копенгагене. Призовой фонд соревнования составляет почти $2,5 миллиона, и каждая команда стремится завоевать свою долю этого внушительного приза. Team Spirit уже доказала, что способна на многое, и их фанаты надеются на продолжение победной серии.