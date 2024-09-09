Российская команда BetBoom Team одержала победу над североамериканским коллективом nouns со счетом 2:0, обеспечив себе место в топ-8 на The International 2024 по Dota 2.

9 сентября 2024 года российская команда BetBoom Team одержала важную победу на The International 2024 по Dota 2, выбив североамериканский коллектив nouns из турнира. Матч второго раунда нижней сетки завершился со счетом 2:0 в пользу BetBoom Team, что позволило им пройти в следующий этап соревнований и гарантировать себе место в топ-8 лучших команд мира.

Игра началась с уверенного старта BetBoom Team, которые смогли захватить инициативу и доминировать на протяжении всей первой карты. Их слаженные действия и грамотные тактические решения позволили им быстро нарастить преимущество и завершить первую карту в свою пользу. Вторая карта оказалась не менее напряженной, но BetBoom Team вновь продемонстрировала высокий уровень игры, не оставив шансов своим соперникам.

Эта победа стала особенно значимой для BetBoom Team, так как nouns ранее выбили из турнира Team Spirit, одну из сильнейших команд мира. Таким образом, российский коллектив смог отомстить за своих соотечественников и продолжить борьбу за главный приз турнира.

The International 2024 проходит в Копенгагене, Дания, с 4 по 15 сентября. В турнире участвуют 16 лучших команд мира, которые сражаются за призовой фонд, превышающий 2 миллиона долларов. BetBoom Team уже обеспечила себе как минимум восьмое место, но команда не собирается останавливаться на достигнутом и намерена продолжать борьбу за чемпионский титул.

Следующий матч BetBoom Team состоится 13 сентября, и их соперником может стать другая российская команда — 1win, если она одолеет Falcons в предстоящем матче. В любом случае, болельщики могут ожидать захватывающего продолжения турнира и новых ярких моментов от BetBoom Team.