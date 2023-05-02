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Выяснилась причина, почему AMD отложила на месяц выход Radeon RX 7800
После выхода GeForce RTX 4070 многие конечно ждали выхода Radeon RX 7800, но выход Radeon RX 7800 вдруг был неожиданно отложен и теперь ясно почему
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После выхода GeForce RTX 4070 многие конечно ждали выхода Radeon RX 7800, но выход Radeon RX 7800 вдруг был неожиданно отложен на конец месяца, вместе с выходом Radeon RX 7700 и Radeon RX 7600.

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Причина сего решения оставалась непонятной, но все сложилось после выхода новой игры Star Wars Jedi: Survivor. В ней на максимальных настройках и с включенными лучами  Radeon™ RX 6950 XT 16Gb  обходит не только GeForce RTX 4070, но и все другие карты Nvidia имеющие меньше 16Gb. Причем чуть быстрее GeForce RTX 4070 оказался даже обычный Radeon™ RX 6900 XT 16Gb .


Однако удивляться тут ничему. Я думаю все уже слышали о большой проблеме Nvidia - падению производительности, фризам, вылетами с ошибками нехватки памяти в новых играх, из-за крошечных объемов памяти видеокарт Nvidia 8 - 10 Гб. А в новой Star Wars Jedi: Survivor потребление видеопамяти достигает 21Gb. 

Причем ситуация нехватки памяти в видеокартах Nvidia началась еще с выходом нового Resident Evil 4 Remake. И там опять с лучами быстрее Radeon™ RX 6950 XT.  Дело в том, что в Resident Evil 4 Remake  потребление видеопамяти доходило 18,5Gb. Поэтому при включении лучей все видеокарты Nvidia  с 8Gb даже не запустились. И лишь GeForce RTX 3080 наделенная скромными 10 Gb смогла работать хотя бы в 1080p, а в разрешении 4к и ее постиг коллапс с вылетами из-за нехватки видеопамяти.

Сразу после выхода GeForce RTX 4070 резко, до аналогичных цен, упал в цене и  Radeon™ RX 6950 XT 16Gb.  Изначально более быстрый в растре, но с непонятной ситуацией в лучах  Radeon™ RX 6950 XT полностью раскрылся в новых играх 2023 года, созданных на новых движках. Новым играм уже не хватает 12 Гб, а наличие 16Gb позволяют Radeon™ RX 6950 XT даже догонять 4070Ti 12 Gb .

Стало понятно, что жадность главы Nvidia Хуанга вышла компании боком. Сэкономив  на копеечной памяти, Хуанг отправил на свалку истории, в современных играх, не только предыдущую серию видеокарт GeForce 3ххх имеющую преимущественно 8-10 Gb, но и новую морально устаревшую GeForce 4ххх серию.  Т.к. видеокарты GeForce RTX 4070 и 4070Ti имеют всего лишь 12Gb, что недостаточно для современных игр в больших разрешениях. 

ИТОГ.

Оказалось, что AMD просто нет смысла торопиться с выходом Radeon RX 7800. Т.к. даже Radeon™ RX 6950 16Gb в новых играх, с лучами, кладет на лопатки GeForce RTX 4070 из-за крошечной 12 Gb памяти у 4070. 

Таким образом AMD дала еще месяц своим партнерам для распродажи остатков Radeon™ RX 6950 XT 16Gb, перед выходом Radeon RX 7800 16Gb. Хотя уже сейчас ясно, что и после, подешевевшие следом Radeon™ RX 6900 XT/Radeon™ RX 6950 XT 16Gb тоже останутся хорошей покупкой благодаря наличию 16Gb видеопамяти. 

Ну, а через месяц ждем уже новую Radeon RX 7800 16Gb, которая уже ясно, что будет быстрее изначально  устаревшей GeForce RTX 4070 12 Gb , с ее крошечными 12 Gb.

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3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
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3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
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#geforce rtx 4070 #radeon rx 7800
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