После выхода GeForce RTX 4070 многие конечно ждали выхода Radeon RX 7800, но выход Radeon RX 7800 вдруг был неожиданно отложен и теперь ясно почему

После выхода GeForce RTX 4070 многие конечно ждали выхода Radeon RX 7800, но выход Radeon RX 7800 вдруг был неожиданно отложен на конец месяца, вместе с выходом Radeon RX 7700 и Radeon RX 7600.

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Причина сего решения оставалась непонятной, но все сложилось после выхода новой игры Star Wars Jedi: Survivor. В ней на максимальных настройках и с включенными лучами Radeon™ RX 6950 XT 16Gb обходит не только GeForce RTX 4070, но и все другие карты Nvidia имеющие меньше 16Gb. Причем чуть быстрее GeForce RTX 4070 оказался даже обычный Radeon™ RX 6900 XT 16Gb .





Однако удивляться тут ничему. Я думаю все уже слышали о большой проблеме Nvidia - падению производительности, фризам, вылетами с ошибками нехватки памяти в новых играх, из-за крошечных объемов памяти видеокарт Nvidia 8 - 10 Гб. А в новой Star Wars Jedi: Survivor потребление видеопамяти достигает 21Gb.

Причем ситуация нехватки памяти в видеокартах Nvidia началась еще с выходом нового Resident Evil 4 Remake. И там опять с лучами быстрее Radeon™ RX 6950 XT. Дело в том, что в Resident Evil 4 Remake потребление видеопамяти доходило 18,5Gb. Поэтому при включении лучей все видеокарты Nvidia с 8Gb даже не запустились. И лишь GeForce RTX 3080 наделенная скромными 10 Gb смогла работать хотя бы в 1080p, а в разрешении 4к и ее постиг коллапс с вылетами из-за нехватки видеопамяти.

Сразу после выхода GeForce RTX 4070 резко, до аналогичных цен, упал в цене и Radeon™ RX 6950 XT 16Gb. Изначально более быстрый в растре, но с непонятной ситуацией в лучах Radeon™ RX 6950 XT полностью раскрылся в новых играх 2023 года, созданных на новых движках. Новым играм уже не хватает 12 Гб, а наличие 16Gb позволяют Radeon™ RX 6950 XT даже догонять 4070Ti 12 Gb .

Стало понятно, что жадность главы Nvidia Хуанга вышла компании боком. Сэкономив на копеечной памяти, Хуанг отправил на свалку истории, в современных играх, не только предыдущую серию видеокарт GeForce 3ххх имеющую преимущественно 8-10 Gb, но и новую морально устаревшую GeForce 4ххх серию. Т.к. видеокарты GeForce RTX 4070 и 4070Ti имеют всего лишь 12Gb, что недостаточно для современных игр в больших разрешениях.

ИТОГ.

Оказалось, что AMD просто нет смысла торопиться с выходом Radeon RX 7800. Т.к. даже Radeon™ RX 6950 16Gb в новых играх, с лучами, кладет на лопатки GeForce RTX 4070 из-за крошечной 12 Gb памяти у 4070.

Таким образом AMD дала еще месяц своим партнерам для распродажи остатков Radeon™ RX 6950 XT 16Gb, перед выходом Radeon RX 7800 16Gb. Хотя уже сейчас ясно, что и после, подешевевшие следом Radeon™ RX 6900 XT/Radeon™ RX 6950 XT 16Gb тоже останутся хорошей покупкой благодаря наличию 16Gb видеопамяти.

Ну, а через месяц ждем уже новую Radeon RX 7800 16Gb, которая уже ясно, что будет быстрее изначально устаревшей GeForce RTX 4070 12 Gb , с ее крошечными 12 Gb.

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