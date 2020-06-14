Влияние процессора на игровой fps в разрешении 2560х1440
В одной из тем конференции сайта столкнулся с утверждением, что в 2.5К "упор в GPU и процессор не влияет на fps". Приведенные мной тесты ресурса TechSpot, где хорошо видно различия в игровом fps в 2.5К на разных процессорах, никого не убедили - оппоненты послали меня "учить матчасть". Что ж, придётся самому засучить рукава, и попробовать выяснить истинное состояние дел.
Тестовая конфигурация:
Процессор: AMD Ryzen 5 2500X vorvort edition (Pinnacle Ridge, L3 16 Mb), 4 ядра/8 потоков, 3700 Мгц
рекламаВидеокарта: PowerColor Radeon VII 1800/1200 Мгц
Материнская плата: ASRock X470 Taichi, AM4
рекламаСистема охлаждения CPU: бокс кулер Wraith Max
Система охлаждения видеокарты: штатное охлаждение
рекламаОперативная память: G. Skill Trident Z 4x8 Гб 3466 Мгц/CL14
Дисковая подсистема: 1 Тб NVME SSD Samsung 970 Pro
рекламаБлок питания: Super Flower Leadex Platinum 1200 Ватт
Корпус: Phanteks Enthoo Evolv ATX
Монитор: Acer Nitro XV273KP 27" IPS 3840x2160 144 Гц
Программное обеспечение: Windows 10 Pro, версия 2004, сборка 19041.329
Драйвер видеокарты: AMD Radeon Software Adrenalin 20.5.1
Примечание: процессор Ryzen 5 2500X vorvort edition (v.e.) получен с помощью отключения 4-х ядер у Ryzen 7 2700X (4+0). Наверняка кто - то будет критиковать мой "самопальный" Ryzen 5 2500X, но будем считать, что я изо всех сил "топлю" за владельцев таких процессоров и делаю им комплимент в виде удвоенного кэша! Процессоры тестировались в стоке c включенной технологией SMT.
Методика тестирования, настройки, тесты
Все игры тестировались во встроенных бенчмарках по 5 раз, для каждой игры приводится второй после лучшего результат.
Far Cry 5
Версия игры - 1.2
Пресет - Максимум, сглаживание - TAA, API - DX11
Результат на Ryzen 7 2700X
Результат на Ryzen 5 2500X v. e.
Assassin´s Creed: Odyssey
Версия игры - 1.5.3
Пресет - Самое высокое, API - DX11
Результат на Ryzen 7 2700X
Результат на Ryzen 5 2500X v. e.
Deus Ex: Mankind Divided
Версия игры - 1.19
Пресет - Ультра, API - DX11
Результат на Ryzen 2700X
Deus Ex: MD весьма лояльно относится к 4 - x ядерным процессорам и на Ryzen 5 2500X v. e. демонстрирует аналогичную с 2700X производительность.
Strange Brigade
Версия игры - 1.47.22.14
Пресет - Ультра, Асинхронные вычисления - вкл., API - DX12
Результат на Ryzen 2700X
Результат на Ryzen 5 2500X v. e. равен результату на Ryzen 7 2700X
The Division 2
Версия игры - 1.08
Пресет - Максимум, API - DX12
К сожалению разработчики бенчмарка считают что отключение вертикальной синхронизации является уже пресетом - По выбору, потому в итоговом окне бенчмарка пресет - Максимум не отображается, хотя все настройки из него.
Результат на Ryzen 2700X
Результат на Ryzen 5 2500X v. e. такой же
Shadow of The Tomb Raider
Версия игры - 1.0 сборка 292.0_64
Пресет - Макс, сглаживание - TAA, API - DX12
Результат на Ryzen 2700X
Результат на Ryzen 5 2500X v. e. аналогичен
Конечно без удвоенного кэша у 2500X результаты в играх могли быть похуже, но и двух из них, где "самопальный" 2500X провалился, вполне достаточно для оценки ситуации в разрешении 2.5K.
Выводы: утверждение "в 2.5K упор в GPU, процессор не влияет на игровой fps" весьма спорно и требует конкретного подхода в каждом случае. Более слабый процессор в 2-х из 6 протестированных игровых проектах обеспечил в 2.5К более низкий fps чем конфигурация с Ryzen 7 2700X. Не помог и "подаренный" мною Ryzen 5 2500X удвоенный кэш!
Благодарю оверклокеров за внимание, удачного разгона!
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