По сообщениям супруги Гиркина, Игорь Иванович Стрелков был сегодня арестован и депортирован в неизвестном направлении

Сегодня в официальном телеграм-канале Игоря Стрелкова, в 13:35 по Московскому времени, было опубликовано сообщение жены Гиркина-Мирославы Регинской:

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"Сегодня, примерно в 11:30 к нам приехали представители Следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении. От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ(экстремизм). О местонахождении мужа мне ничего неизвестно, на связь он не выходил. В момент задержания меня дома не было."-говорится в сообщении.

Стрелков Игорь Иванович имеет невероятную биографию. Будучи совсем молодым, он отправился добровольцем в Приднестровье и Боснию. Позже он поступил на срочную службу в ряды ФСБ, после ее завершения в 1994 подписал контракт, и остался служить в армии. Игорь Иванович участвовал в 2 Чеченских войнах, и в боевых действиях в Дагестане. В 2014 году руководил отрядом самообороны Крыма, принимая участие в боях за Симферополь ,а потом отправился на Донбасс, где вместе с несколькими десятками бойцами взял Славянск.

Иными словами можно сказать что Гиркин участвовал в большинстве вооруженных конфликтов, на стороне России, отстаивая ее честь, и честь русского народа, при этом не раз рискуя жизнью. Даже сейчас в 2023, находясь на пенсии еще с 2013 года, он отправлялся в ЛНР, командовать отрядом Луганской теробороны. Его подвиги и заслуги были признаны даже украинскими официальными и общественными лицами. Так например Дмитрий Гордон так отзывался о Стрелкове "Это враг Украины, но враг достойный". Также и лидеры российской либеральной общественности, не раз отзывались о Гиркине как о лидере русского национализма.

Больше информации, пока что, нет. Вероятно скоро мы увидим заявление СК. От себя хочу добавить что Российское государство, арестовывая чуть ли не главного медийного патриота России, совершает огромную ошибку, в первую очередь моральную. Пригожин, на руках которого кровь русских солдат, отпетый уголовник, собравший целую банду, которая официально объявила поход на Москву, не понес никакой ответственности. Даже материальной. А Стрелков, истинный патриот России, сегодня был арестован по статье об "экстремизме". Я искренне желаю что Игорь Иванович Стрелков, будет отпущен, а те кто инициировал его арест-были посажены сами.

Официальный телеграм канал Игоря Ивановича Стрелкова t.me/strelkovii

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