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Что пошло не так у контрнаступления ВСУ - разбираемся на картах

Вот уже как неделю идет, то самое, украинское контрнаступление. Его очень ждали с обеих сторон, и сейчас, спустя почти неделю после его начала, мы можем подвести его итоги.
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Я думаю все люди, которые хоть немного следили за обстановкой на фронтах в 2023 году, слышали что-то о мифическом украинском контрнаступлении. Мол вот-вот доблестная украинская армия, на леопардах и абрамсах , сломает российскую линию обороны, как трухлявую доску о колено, и уничтожая в котлах сотни тысяч русских солдат, возьмет Крым и Донбасс. Но вот что-то пошло не так. Колонны современной натовской бронетехники уничтожены на подступах к российским укрепрайонам, и сейчас ,спустя неделю ,мы можем подвести итоги.

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Каковы результаты наступления?

Украина наступает широким фронтом, в основном по 2 направлениям: к Энергодару и Мелитополю из Орехова, а также к Бердянску из Великой Новоселки. Согласитесь-звучит солидно. Стратегически очень верное решение. Но вот каковы результаты, даже если мы пока не будем говорить о потерях наступающей сторон.

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На 1 направлении Украина, за неделю тяжелых боев(именно там были сняты те самые кадры разбитой колонны ВСУ с Леопардами и Бредли) смогла захватить село Лобковое. А сейчас ведет бои за деревню Пятихатки. 

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На 2 направлении ситуация несколько хуже: по направлению к Бердянску, ВСУ смогли захватить несколько сел. Однако там наступление остановилось у сел Урожайное и Старомайорское.


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На этом по сути все: сейчас силы ВСУ перегруппировываются и готовятся к новому удару.


А что на артемовском направлении?

Когда российские войска и наемники заходили в Бахмут, украинцы, понимая что не удержат город, направили основные силы на фланги Артемовска. Как итог: им удалось продвинуться несколько километров вглубь российских позиций. Можно ли это считать успехом? Да, это-успех украинской армии, главная сила которой в том, чтобы неожиданно ударить, в данном случае-ударить в спину уходящим наемникам. Но стратегического значения у этой потери нет. 

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А каковы все-таки потери ВСУ? 

Даже если не вдумываться в вопрос потерь в наступлении, можно сказать что наступление, для наступающей стороны, провалилось. А если принять тот факт что Украина, в первые дни атаки, потеряла существенную долю всей переданной ей техники, то становится понятно что оно однозначно провалилось. Если говорить конкретно о потерях-они очень большие. Десятки БМП Бредли, элитные солдаты и экипажи , новенькие леопарды, один из которых уже попал в виде трофея, в Россию. По подсчетам "Орикс", западного издания, незамеченного в подтасовке данных( по крайней мере в пользу России) Украина потеряла 83 единицы техники. Танков ВСУ потеряли 13 штук, однако только 3 из них это леопарды, а все остальное-советская техника, БМП, БТР-ов и других броневиков Украина потеряла более 40 единиц, также сюда можно добавить 4 артиллерийские системы.


Сравнение наступления ВСУ с попыткой России взять Угледар


Сейчас зеркально повторяется ситуация под Угледаром , произошедшая ле года, когда российские танки шли колоннами через минные поля по протраленным коридорам и попадали в засады противотанковых расчетов, вооруженных ручными ПТРК,  или артиллерийские мешки. В этих боях были потеряны десятки единиц бронетехники, а элитные российские пехотные и механизированные части , понесли критические потери.

Сейчас именно это и происходит с ВСУ.

А что дальше то?

Сейчас нам остается только ждать. Скорее всего, планы Украины уже провалились, и столь ожидаемое наступление провалилось. Но, нам явно только на пользу то, что вражеская техника сама едет к нам в руки для изучения, или для уничтожения. У Украины не осталось пространства для маневра, почти. Сейчас не выйдет так что вдруг где то на севере, линия фронта рушится, и Украина берет Сватово. Если это произойдет-то можно считать украинское наступление успешным. Если же нет-провальным. 

Вот собственно и все. Надеюсь вам понравился материал, и желаю всем удачи.

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