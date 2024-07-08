Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Девятым президентом Ирана стал прозападный политик-реформатор - как это отразится на России

Смерть президента Ирана Эбрахиме Раисе и приход ко власти президента реформатора очень сильно повлияло на внутреннюю и внешнюю политику Ирана
+

С началом Специальной Военной Операции по международному имиджу и положению России был нанесен, пусть и некритичный, но все же ощутимый удар. России не удалось переманить на свою сторону в украинском конфликте ни большинство правительств западных стран, ни их избирателей. Дружественная Турция в 2022 году стала одним из главных поставщиков оружия Украине, Китай и Индия заняли нейтральную позицию(что конечно далеко не самый худший вариант, но и не лучший), даже наши партнеры по ОДКБ-Армения и Казахстан, помимо того что не оказали нам какой либо военной поддержки в рамках ОДКБ, так и все чаще идут на откровенно антироссийские политические действия(так например Армения недвусмысленно заигрывает с Америкой ,и закупает 155-мм гаубицы Cаesar у французов). Но все же российская внешняя политика не была окончательно похоронена началом СВО-у России в Европе остаются союзники в лице Венгрии, Сербии, Боснии, и конечно же Белоруссии. Так одними из однозначных успехов на дипломатическом фронте стал вывод основных американских союзников из мусульманского мира(Египта, Саудовской Аравии и Пакистана) в разряд государств, занимающих нейтральную позицию. Аналогичная ситуация сложилась и с другими американскими союзниками-Израилем, Японией, и Южной Кореей. Несмотря на большие различия между этими странами, отмечу что эти государства, крайне милитаризированные, и повязанные со Штатами огромным количеством военных, экономических и политических договоров, остались, пусть и оговорками, нейтральными странами, которые практически не посылали на Украину оружие. Однако можно ли назвать успехом тот факт, что выше перечисленные страны, занимая проукраинскую позицию, пока что не шлют им оружие, успехом? Вряд ли. Но все же с началом СВО российским дипломатам удалось достичь одного из самых стратегически важных успехов-развить настоящие и крепкие партнерские и союзнические отношения с Ираном. Начало СВО открыло перед Ираном огромное количество возможностей. После начала боевых действий , отчасти из за самоубийственных "ответных мер" , российским позициям на нефтегазовым рынке в Европе был нанесен очень большой ущерб. На место России быстро пришли Норвегия, США, Венесуэла и другие, но полностью ликвидировать ущерб ,нанесенный уходом России с европейского рынка, не выходило. В этот момент перед Ираном и открылись внушительные перспективы: Иран с легкостью мог зайти на западные рынки энергоносителей, в обмен на косметические политические реформы и отказ ядерной программы. Важно понимать то что запад был готов, и был сильно заинтересован в том, чтобы персы в тот критический момент помогли им. Однако благодаря слаженной работе дипломатов, и многолетней работе по выстраиванию отношений с каспийским соседом, Иран не только не пошел на сделку с западом, но и стал одним из главных и влиятельных союзников России в мире. Начало боевых действий открыло огромное количество возможностей для сотрудничества между двумя государствами. Россия получила рынок сбыта размером с 90 миллионную страну, союзника, обладающего сильной армией, экономикой и запасами природного газа. Сближение с Россией ускорило интеграцию Ирана в БРИКС и укрепление партнерства в рамках ШОС, в который Иран вступил в сентябре 2021. Военное сотрудничество стало одним из самых приоритетных, причем для обеих сторон. Иран начал поставку в Россию боеприпасов и различных беспилотников, в конце 22-начала 23 года, тогда, когда они были нужны сильнее всего. Россия же отправляла в Иран захваченные на Украине образцы западного оружия - ПТУРов FGM148 Javelin и ПЗРК FIM-92 Stinger. Россия и Иран активно интегрировали свои экономики, так например недавно, уже после смерти президента Раиси, был завершен процесс запуску платежной системы "Мир" в Иране. После смерти Раиси, а также нескольких высокопоставленных чиновников, среди которых был глава МИД и один из губернаторов, в Иране практически сразу были проведены досрочные выборы, в ходе которых с небольшим отрывом победа была одержана Масудом Пезешкианом-единственным из 4 кандидатом-реформатором, бывшим врачом и министром здравоохранения. Пезешкиан уже анонсировал сближение с западом и попытку возобновления диалога об отмене санкций. Попытка развития отношений с западом косвенно бьет по развитию отношений с Россией, касательно которых Пезешкиан почти никогда не распространяется. В данной ситуации радует то, что в Иране самым главным человеком является исламский духовный лидер, что будет сковывать его во многих моментах, особенно если учитывать то что у Масуда нет какого либо серьезного опыта в политике и влияния внутри страны. Прибавим сюда то, что Иран скован многими уже подписанными договорами, в том числе заключенных между Ираном и Россией в рамках ШОС и БРИКС. Подводя итоги выборов в Иране можно сказать что несмотря на то, что на президентских выборах победу одержал прозападный реформатор, каких либо серьезных проблем для России и российский позиций в регионе это не вызовет. Масуд серьезно скован в своих возможностях, к тому же девятый президент Ирана не высказывался напрямую сколь либо в негативном ключе о России. За время его президентствования нам стало известно что целью номер один нового президента является ликвидация огромного количества экономических и социальных проблем, которые накапливались в Иране много лет.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

россия украина сво иран иран и россия иран vs сша
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED (2024)
3
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A8
2
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41
6
Кибербезопасность: Российский менеджер паролей для компаний
12
Обзор складного смартфона Blackview Hero 10
4
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 ACE MAX
7
Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
6
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
6
Обзор и тестирование блока питания Formula AP-500MM
9
Обзор беспроводного вертикального пылесоса ILIFE H80
+
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Boeing использовала в производстве самолётов запчасти из складов с металлоломом
6
Украинское ПВО потеряло С-300 и стоящий 140 млн NASAMS-2
10
Завершено строительство крупнейшего в мире термоядерного реактора ИТЭР
2
Welt: Подрыв "Северных потоков" Украиной планировался ещё в 2014 году
1
Весной 2025 года в Тульской области начнет работу новый завод по производству пентоксида ванадия
2
Процессоры AMD Ryzen 5 1600, Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600 сравнили в играх
24
Создано портативное зарядное устройство на солнечных батареях для электромобилей
3
CMF Phone 1: Революция доступности от Nothing
1
Бывший глава ASML считает, что противостояние США и Китая в сфере полупроводников будет длиться десятилетиями
+
Xiaomi готовит революцию: HyperOS 2.0 на подходе
3
Nintendo отвергает генеративный ИИ в разработке игр
+
Китай готовит космический таран для защиты Земли
1
Мошенники продали клиенту видеокарту RTX 4090, однако, внутри был установлен чип от RTX 3080 Ti
15
Инсайдер: AMD почти полностью купила Nvidia
3
Отмена льготной ипотеки оставит без доступа к жилью большинство работающих россиян
8
Российские разработчики создали уникальную систему защиты аэродромов с помощью FPV-дронов
1
Стоимость умного кольца Samsung Galaxy Ring может расстроить некоторых потенциальных покупателей
1
Телескоп Уэбба раскрывает тайны галактического трио, существовавшего миллиарды лет назад
+
Samsung объявила о бесплатном Galaxy AI до конца 2025 года
3
Tesla заменяет электродвигатель Cybertruck
+

Популярные статьи

Ретро-игры, которые стоит попробовать в 2024 году
12
Итоги гоночного уик-энда 6-7 июля
1
Эволюция графики в видеоиграх - от пикселей до реализма
16
Мое мнение о наушниках Sonos Ace
7
Добавляю скриншоты GPU-Z в базу данных репозитория Chi-Gallery
17
UK Column: Натовские "ястребы" терпят поражение, но не желают прекращать прокси-войну против России
+
Девятым президентом Ирана стал прозападный политик-реформатор - как это отразится на России
+

Сейчас обсуждают

Grotlon
16:28
Видно, что сниженный TDP сказывается на производительности во многопотоке. Arrow Lake почти наверняка будет быстрее, поэтому успех Granite Ridge будет зависеть от жадности AMD.
Ryzen 9 9900X оказался быстрее Core i9-14900KS в одноядерном тесте Geekbench 6
grazer08
16:27
МО РФ сообщило о нанесении сегодня утром удара возмездия по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ
SMA
16:27
Ждут, но не все. А те кто ждет, прекрасно понимают, что и как это все может выглядеть.
МО РФ сообщило о нанесении сегодня утром удара возмездия по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ
usr721
16:26
АФАР будет?
Российские истребители Су-30СМ получат новые двигатели АЛ-41Ф-1С
Nvidia Hater
16:23
Как не получится.Удобрят землю
МО РФ сообщило о нанесении сегодня утром удара возмездия по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ
Palkovvodec
16:22
Давно пора вести ковровые бомбардировки по нацистской украдине как по Берлину в своё время. Объявить эвакуацию мирняка, а если нацисты прикрываются мирняком, то это на их совести. А то добро восприним...
Премьер Венгрии заявил, что Россия настроена решительно, и следующие 2—3 месяца будут «намного более жестокими»
Palkovvodec
16:16
Молодцы, все ракеты успешно попали по военным целям, ну а пво украдины как всегда отстрелялась по жилым домам. Почаще бы такие удары по хохлонацикам.
МО РФ сообщило о нанесении сегодня утром удара возмездия по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ
Nvidia Hater
16:16
Сегодня день удался .Никаких переговоров и надо ежедневно так по куеву долбить,чтоб булки не расслабляли
МО РФ сообщило о нанесении сегодня утром удара возмездия по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ
Axel Maz
16:16
Для интелов нужна куда более быстрая оперативка, вот тогда они неплохо прибавляют в мощности.
AMD Ryzen 9 9900X опередил Intel 14900KS в однопотоке Geekbench и смог обогнать 7950X в многопотоке
Nvidia Hater
16:15
хохол не врет только в двух случаях.когда молчит (с кляпом ) или когда сдох.все остальное время он пиз ит .это его второе я
МО РФ сообщило о нанесении сегодня утром удара возмездия по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем