С началом Специальной Военной Операции по международному имиджу и положению России был нанесен, пусть и некритичный, но все же ощутимый удар. России не удалось переманить на свою сторону в украинском конфликте ни большинство правительств западных стран, ни их избирателей. Дружественная Турция в 2022 году стала одним из главных поставщиков оружия Украине, Китай и Индия заняли нейтральную позицию(что конечно далеко не самый худший вариант, но и не лучший), даже наши партнеры по ОДКБ-Армения и Казахстан, помимо того что не оказали нам какой либо военной поддержки в рамках ОДКБ, так и все чаще идут на откровенно антироссийские политические действия(так например Армения недвусмысленно заигрывает с Америкой ,и закупает 155-мм гаубицы Cаesar у французов). Но все же российская внешняя политика не была окончательно похоронена началом СВО-у России в Европе остаются союзники в лице Венгрии, Сербии, Боснии, и конечно же Белоруссии. Так одними из однозначных успехов на дипломатическом фронте стал вывод основных американских союзников из мусульманского мира(Египта, Саудовской Аравии и Пакистана) в разряд государств, занимающих нейтральную позицию. Аналогичная ситуация сложилась и с другими американскими союзниками-Израилем, Японией, и Южной Кореей. Несмотря на большие различия между этими странами, отмечу что эти государства, крайне милитаризированные, и повязанные со Штатами огромным количеством военных, экономических и политических договоров, остались, пусть и оговорками, нейтральными странами, которые практически не посылали на Украину оружие. Однако можно ли назвать успехом тот факт, что выше перечисленные страны, занимая проукраинскую позицию, пока что не шлют им оружие, успехом? Вряд ли. Но все же с началом СВО российским дипломатам удалось достичь одного из самых стратегически важных успехов-развить настоящие и крепкие партнерские и союзнические отношения с Ираном. Начало СВО открыло перед Ираном огромное количество возможностей. После начала боевых действий , отчасти из за самоубийственных "ответных мер" , российским позициям на нефтегазовым рынке в Европе был нанесен очень большой ущерб. На место России быстро пришли Норвегия, США, Венесуэла и другие, но полностью ликвидировать ущерб ,нанесенный уходом России с европейского рынка, не выходило. В этот момент перед Ираном и открылись внушительные перспективы: Иран с легкостью мог зайти на западные рынки энергоносителей, в обмен на косметические политические реформы и отказ ядерной программы. Важно понимать то что запад был готов, и был сильно заинтересован в том, чтобы персы в тот критический момент помогли им. Однако благодаря слаженной работе дипломатов, и многолетней работе по выстраиванию отношений с каспийским соседом, Иран не только не пошел на сделку с западом, но и стал одним из главных и влиятельных союзников России в мире. Начало боевых действий открыло огромное количество возможностей для сотрудничества между двумя государствами. Россия получила рынок сбыта размером с 90 миллионную страну, союзника, обладающего сильной армией, экономикой и запасами природного газа. Сближение с Россией ускорило интеграцию Ирана в БРИКС и укрепление партнерства в рамках ШОС, в который Иран вступил в сентябре 2021. Военное сотрудничество стало одним из самых приоритетных, причем для обеих сторон. Иран начал поставку в Россию боеприпасов и различных беспилотников, в конце 22-начала 23 года, тогда, когда они были нужны сильнее всего. Россия же отправляла в Иран захваченные на Украине образцы западного оружия - ПТУРов FGM148 Javelin и ПЗРК FIM-92 Stinger. Россия и Иран активно интегрировали свои экономики, так например недавно, уже после смерти президента Раиси, был завершен процесс запуску платежной системы "Мир" в Иране. После смерти Раиси, а также нескольких высокопоставленных чиновников, среди которых был глава МИД и один из губернаторов, в Иране практически сразу были проведены досрочные выборы, в ходе которых с небольшим отрывом победа была одержана Масудом Пезешкианом-единственным из 4 кандидатом-реформатором, бывшим врачом и министром здравоохранения. Пезешкиан уже анонсировал сближение с западом и попытку возобновления диалога об отмене санкций. Попытка развития отношений с западом косвенно бьет по развитию отношений с Россией, касательно которых Пезешкиан почти никогда не распространяется. В данной ситуации радует то, что в Иране самым главным человеком является исламский духовный лидер, что будет сковывать его во многих моментах, особенно если учитывать то что у Масуда нет какого либо серьезного опыта в политике и влияния внутри страны. Прибавим сюда то, что Иран скован многими уже подписанными договорами, в том числе заключенных между Ираном и Россией в рамках ШОС и БРИКС. Подводя итоги выборов в Иране можно сказать что несмотря на то, что на президентских выборах победу одержал прозападный реформатор, каких либо серьезных проблем для России и российский позиций в регионе это не вызовет. Масуд серьезно скован в своих возможностях, к тому же девятый президент Ирана не высказывался напрямую сколь либо в негативном ключе о России. За время его президентствования нам стало известно что целью номер один нового президента является ликвидация огромного количества экономических и социальных проблем, которые накапливались в Иране много лет.