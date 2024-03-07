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Провал украинского спецназа: что известно о высадке украинцев на Тендровскую косу

Несколько дней назад силы 73 морского центра специальных операций ВМС Украины осуществили высадку в районе Тендровской косы, в следствии чего все спецназовцы были ликвидированы.
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Одна из уничтоженных лодок диверсантов

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Недавно силы 73 морского центра специальных операций ВМС Украины осуществили высадку в районе Тендровской косы. Практически сразу операцию окрестили как глупую, в основном в силу того, что она окончилась неудачей, и практически все источники стали рассказывать о том, что бойцов спецназа Украины послали по сути в самоубийственную атаку. Вынужден с этим не согласиться, и вот почему: тут надо отметить что 73 морской центр специальных операций уходит своими корнями еще в советскую 17-ю отдельную морскую бригаду специального назначения, разведчики которой изначально базировались в Севастополе, а затем были переведены в Очаков. Незадолго до развала Советского Союза бригада была преобразована в 1464 разведывательный пункт специального назначения, а уже во времена "незалежности" и был образован 73 морской центр специальных операций. В последние 2 года центр активно накачивали оружием, снаряжением, а также с ним работали представители западных государств, в частности аналогичных служб Америки-USA Navy seals и Британской SBS, в переводе "Специальная лодочная служба".

Перед 73 центром была поставлена следующая задача: десантироваться на Тендровскую косу в районе маяка, поставить флаг, тем самым заявив о высадке, по возможности взять пленных из числа охраны, и уйти оттуда обратно. На всю активную фазу отводилось около 40 минут(то есть операция была исключительно диверсионной).

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 Предполагалось что 3 (по некоторым данным 5) лодки Galaxy trident 8, на борту которых помимо 2 членов экипажа лодочного состава, находилось по 5 бойцов спецназа, должны были осуществить высадку и огневое поражение берега в районе Тендровского маяка, а сопровождающий их катер Metal Shark 40 должен был выступать в качестве группы огневого прикрытия на случай прибытия российских катеров типа Раптор со стороны Железного порта, где они и базировались. 

В общем и среднем данная операция на этапе планирования не выглядела как самоубийственная: это была классическая специальная операция, вполне серьезно подготовленная, где бойцов никто не посылал на убой. При достижении нужного уровня скрытности и внезапности она вполне могла получиться, просто в силу того что бойцы украинских специальных подразделений имели фору почти в 40 минут: дело в том, что от Очакова до Тендровского маяка порядка 30 км, а вот расстояние от маяка до Железного порта, откуда и должны были подходить катера типа "Раптор" для оказания огневой поддержки охране маяка, уже 70 км.

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Как мы знаем, подразделения на статичных участках фронта как правило утрачивают бдительность, и на этом в первую очередь и строились планы украинского командования, но украинцев на косе ждали: против них выступили бойцы 561 разведывательного пункта специального назначения. Разведывательный пункт специального назначения, или сокращенно РП СпН это морской спецназ, боевые пловцы. Всего у нас есть 4 таких пункта-по одному на каждый флот. Это 561 РП СпН, который относится к Балтийскому флоту, и базируется в поселке Парусное, Калининградской области. 388 РП СпН относится к Черноморскому флоту и базируется в Севастополе, 389 РП СпН это Тихоокеанский флот и 420 РП СпН Северного флота.

Но давайте вернемся к самой операции. Планы со стороны ВСУ были примерно следующими: 3 лодки Galaxy Trident 8 , примерно в километре от берега, должны были образовать строй, подойти к берегу на дистанцию до 300 метров и, при необходимости, открыть подавляющий огонь по наблюдательному пункту на Маяке, а также загасить абсолютно все выявленные огневые точки. Однако лодки сумели построиться только в 300 метрах от берега, а уже через 100 метров по ним был открыт шквальный огонь. В первые секунды боя бойцы 561 РП СпН вывели из строя пулемет на средней лодке и ранили самого пулеметчика, фактически в течение минуты был уничтожен весь ее экипаж, за исключением одного бойца, который сумел перевалиться через борт лодки и в итоге сдался в плен. По сообщениям Министерства Обороны РФ еще 2 лодки были уничтожены на отходе, собственно сама группа огневого прикрытия в лице катера Metal Shark 40 предпочла в бой не вступать, и отошла. 

По первым сообщениям, которые проникли в СМИ, речь шла вообще о пяти катерах, но последующие кадры допроса того самого пленного бойца, попавшие в сеть, опровергли эту версию.

Операция ВСУ была неплохо спланирована, и обманывать тут себя не надо. Повторюсь: данная операция имела все шансы на успех, но вот именно грамотные действия нашей разведки и бойцов морского спецназа сорвали замысел ВСУ. Более того, нанесли серьезные потери бойцам 73 МЦСО ВМС Украины. Я думаю более безрассудными выглядят регулярные попытки ВСУ прощупать противодиверсионную оборону Крыма. С одной стороны это конечно отвлекает украинские ресурсы, как разведывательные, так и личного состава спецподразделений , но с другой стороны мы вынуждены реагировать на это, и держать на береговой линии внушительные силы и средства для ликвидации всех потенциальных десантов противника

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