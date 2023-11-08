Компания «Яндекс» временно снизила стоимость своей платной подписки. Также она похвасталась постоянным ростом числа подписчиков.

Компания «Яндекс» опубликовала очередной отчет, в котором рассказывается о количестве подписчиков на её сервисы. Выяснилось, что «Яндекс Плюс» используют свыше 25 млн человек. По сравнению с третьим кварталом 2021 года это число выросло в 2,6 раза. Годом ранее на сервис были подписаны 15,8 млн пользователей. Но и такого роста компании мало, в связи с чем она запустила распродажу, позволяющую оформить подписку значительно дешевле.

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С некоторых пор купить подписку на «Яндекс Плюс» можно на «Яндекс Маркете». Оформление происходит сроком на 1, 3, 6 или 12 месяцев. Годовая подписка прямо сейчас стоит всего 1490 рублей, тогда как при оформлении из приложения просят 1990 рублей. При этом покупателю будут доступны все прежние бонусы, в том числе возможность присоединить к себе до трёх других аккаунтов.

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Подписка «Яндекс Плюс» предоставляет доступ к фирменному музыкальному сервису и «Кинопоиску». Также она увеличивает объем получаемых кэшбек-баллов при использовании Маркета, Лавки, Афиши, Путешествий и других сервисов «Яндекса». После оформления подписки в «Яндекс Маркете» покупателю поступает промокод. Далее остаётся лишь зайти на свою электронную почту, скопировать его и ввести на соответствующей странице «Яндекса» (ссылка на неё тоже будет указана в письме). Выбранное количество месяцев будет приплюсовано к сроку действующей подписки, если у покупателя таковая уже имеется. Сколько именно будет длиться распродажа - не уточняется.