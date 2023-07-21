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Сегодня многие скептики заявляют, что возродить мамонтов невозможно. Однако работы в этом направлении не прекращаются, причем к ним присоединяются не только ученые-биологи из разных стран мира, но и Центральное разведывательное управление США, вкладывая свои средства в такие исследования.

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theintercept.com

Об этом, в частности, вновь рассказали недавно американские СМИ, сообщив об инвестировании средств ЦРУ в такие технологии. В частности, в биотехнологическую компанию Colossal Biosciences из Далласа. Финансирование осуществляется через венчурную инвестиционную фирму In-Q-Tel, которая находится на прямых дотациях ЦРУ и ранее уже проявляла интерес к биотехнологии, в частности, к секвенированию ДНК.

12 сентября 2022 года президент США Джо Байден подписал указ о биотехнологиях и биопроизводстве, дав тем самым понять, что Белым домом уделяется приоритетное внимание соответствующим разработкам.

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Но не надо быть настолько наивными, чтобы предполагать, что американская разведка решила переориентировать свою деятельность. И, вместо дальнейшего расширения и усиления секретных операций против России, Китая, Кубы, Ирана, Северной Кореи или массы других стран, отнесенных Вашингтоном к категории противников Штатов, осуществления «цветных революций» и сбора секретной информации на всех политических деятелей, ЦРУ решило увидеть шагающего по российской тундре вымершего шерстистого мамонта.

Как призналась 20 сентября 2022 года в своем блоге In-Q-Tel, разработка биотехнологий по оживлению мамонта можно использовать для оживления различных мертвых существ. Таким образом, цель ЦРУ на самом деле не в том, чтобы вернуть мамонтов к жизни, «стратегически речь идет не столько о мамонтах, сколько о возможностях». Нельзя также сбрасывать со счетов тот факт, что инвестиции в этот проект помогут США занять лидирующие позиции в технологии генной инженерии и быть на шаг впереди стран-конкурентов. Не секрет, что, с программой «возвращения к жизни мамонта», ученые США намерены генетически отредактировать современных азиатских слонов, вставив отвечающие за морозостойкость гены в их последовательности ДНК. В основе этой работы будет лежать CRISPR – метод генетического редактирования, при котором ученые вырезают, вставляют и заменяют определенные последовательности генов в ДНК организма. Животное, которое должно в результате получиться, будет представлять собой некое промежуточное существо: слона с признаками мамонта. Несмотря на риски, технология CRISPR уже интегрируется в различные исследования: разработка лечения ВИЧ, повышение когнитивных способностей, разработка лечения для восстановления зрения и т. д.

По уже озвученным Colossal Biosciences прогнозам, первые гибридные детеныши шерстистого мамонта могут появиться к 2027 году, а к 2032 году компания намерена воссоздать тасманских тигров.

И только в расположенном неподалеку от столицы США городке Лэнгли, где находится штаб-квартира ЦРУ, известно, куда далее будут направлены эти генные исследования «под чутким руководством» американской разведки. Ведь технология CRISPR позволяет удалять "плохие" мутации и добавлять "хорошие гены".

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Однако, даже если мамонта удастся воссоздать, то естественной среды его обитания уже не существует, а жить в незнакомой экосистеме он не сможет. Кроме того, может быть было бы лучше вместо траты денег на проекты по возрождению вымерших прошлых представителей экосистемы Земли, употребить их с большей пользой, если, например, направить их на сохранение все еще живых животных.

Не стоит также забывать, что генетические ножницы открывают ящик Пандоры и последствия такого шага пока сложно представить.