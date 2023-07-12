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Американские базы в Японии стали источником загрязнения канцерогенами
В Японии разгорается очередной скандал из-за деятельности находящегося на территории этой страны значительного количества военных баз США. Теперь скандалом затронута префектура Канагава, где расположены военные базы «Йокосука» и «Ацуги»
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Очередной скандал, связанный с деятельностью находящегося на территории Японии значительного количества американских военных баз, разгорается в Стране Восходящего Солнца.

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Теперь скандалом затронута префектура Канагава, где расположена база ВМС «Йокосука»: в сточных водах этой базы обнаружены канцерогенные химикаты, почти в 20 раз превышающие допустимые уровни. Подобная ситуация с высокой концентрацией аналогичных ядовитых веществ  была также обнаружена в 2022 году на другой базе ВМС США «Ацуги» этой же префектуры. В обоих случаях в сточных водах было выявлено высокое загрязнение перфтороктановым сульфонатом (ПФОС), являющимся сильнодействующим канцерогеном, сброшенным в канализацию.

                     abcnews.go.com

Как свидетельствуют сообщения в японской прессе, необычные проявления загрязнения были зафиксированы в стоках очистных сооружений американской базы «Йокосука» еще в мае 2022-го. Максимальная концентрация токсинов была зафиксирована в 258 раз превышающая допустимую, в связи с чем в декабре 2022 года городские власти совместно с официальными лицами правительства Японии провели  инспекционное обследование базы.

На другой американской военной базе «Ацуги», расположенной неподалеку от Ямато (в той же префектуре Канагава), в сентябре прошлого года также произошла утечка сточных вод с содержанием ПФОС: по данным властей префектуры Канагава, вытекло около 7000 литров канцерогенных отходов, содержащих ПФОС, которые смешались с ливневым потоком и попали в реку Татекава, протекающую через базу ВМС США. Американские военные, представители Минобороны Японии и префектуры провели исследование проб воды примерно через две недели после утечки и обнаружили 910 нанограммов канцерогенов на литр, что в 18 раз превышает допустимое значение, установленное в 50 нанограммов на литр.

В указанных условиях власти Канагава потребовали от японского Минобороны принять неукоснительные меры для наведения порядка и недопущения дальнейшего выброса вредных химикатов с американской базы, регулярно проводить замеры проб сточных вод, предоставлять соответствующую информацию о наличии канцерогенов в отходах с базы ВМС США.

Согласно сообщению правительства префектуры Канагава, 10 июля с.г.  оно получило от министерства обороны Японии новую отчетную информацию, в том числе результаты проб сточных вод на американской военной базе. Согласно разъяснениям представителей США, они не могут определить причину проблемы, поскольку переработка сточных вод якобы ими производится постоянно. Американское командование также заявило, что продолжит прилагать усилия для предотвращения повторения уточки токсичных отходов и обеспечения безопасности окружающей среды.

Глава Бюро обороны подрайона Южный Канто при Минобороны Японии Тору Ямано 10 июля посетил мэрию Йокосука и дал мэру Кацуаки Камидзи разъяснения по информации от американской стороны. По словам Ямано, источник токсинов не может быть идентифицирован, так как количество объектов на базе слишком велико. Как заявил в ответ высокопоставленный чиновник от муниципалитета Йокосука, у города «нет другого выбора, кроме как принять» заявление американской стороны.

Со своей стороны американское командование, в привычной манере заявило, что более не намерено предоставлять японским властям результаты анализа проб и что их система фильтрации работает, концентрация канцерогенных соединений якобы ниже уровня, установленного правительством Японии.

Скандалы с наличием значительного количества отравляющих и канцерогенных веществ в стоках с американских баз в Японии происходят в последнее время все чаще. Так, в августе 2021 года 64 тыс. л воды с отравляющими веществами было сброшено в канализацию с авиабазы корпуса морской пехоты США Футенма в Гиноване (префектура Окинава). Тогда скандал дошел до правительства Японии, был достаточно жесткий протест префектуры Окинавы и муниципальных властей Гинована.

                   edition.cnn.com

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Какой будет на этот раз реакция властей Японии – пока предугадать сложно. Одно лишь понятно, что эта «капля» будет весьма существенной в росте потока антиамериканских настроений со стороны жителей Японии и в их требованиях сокращения усиленного военного присутствия США в этой стране и американских военных баз.

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#япония #военные базы сша #отравляющие вещества #протесты против военных баз сша
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