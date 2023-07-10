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Мочекаменная болезнь обычно является проблемой мужчин среднего возраста. Однако в последнее время медики в США стали бить тревогу из-за этой болезни в связи с тем, что они наблюдают тенденцию к снижению возраста, когда болезнь себя проявляет. Всё чаще жертвами этой болезни в США становятся дети.

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csmonitor.com

Признаки заболевания включают серьёзную боль в почках и низе живота, которая иногда переходит в паховую область. При наличии рвоты, тошноты, лихорадки, озноба, слабости, тёмного цвета мочи или крови в ней врачи рекомендуют немедленно обратиться к доктору для обследования.

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Почечный камень – это твёрдая масса, образующаяся, когда мочевые химикаты формируют липкие кристаллы, которые растут и становятся камнями размером от песчинки до мячика для гольфа, поясняют урологи.

Учёные предполагают комплексную причину омоложения мочекаменной болезни. В частности, указывается на нездоровое питание с большим содержанием консервантов и соли, необоснованное назначение антибиотиков в раннем возрасте, сидячий образ жизни. В результате врожденные или приобретенные в раннем возрасте дефекты в мочевых путях ставят под угрозу здоровье многих юных американцев.

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Но главной причиной массового развития этой болезни у детей признается ожирение молодого поколения американцев.

Именно на проблему ожирения молодых американцев указывают все чаще представители армии Соединенных Штатов Америки, объясняя, что это становится одной из главных причин происходящего в последнее время недонабора новобранцев. Так, по их заявлениям американских СМИ, лишь 23% молодых американцев отвечают требованиям вооруженных сил. В 2022 году из-за этого американской армии не хватило 10 тыс. новобранцев.

Корпорация RAND провела свои исследование среди военнослужащих всех родов и видов войск США, в ходе которого выяснилось, что у 66% из них были зафиксированы избыточный вес или ожирение.

Этой весной свое исследование провел и Пентагон США, результаты которого показали, что более 70% молодых американцев не годятся для службы в армии из-за проблем со здоровьем и поведением. Среди них 31% слишком толстые, чтобы пройти физические тесты.

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thesun.co.uk

В этой связи педиатры Детской больницы Бостона и Детского центра Джонса Хопкинса в Балтиморе (США) призывали недавно через американские СМИ родителей тщательнее следить за сбалансированным питанием своего ребёнка и поощрять его к подвижным играм, чтобы сократить риск. Регулярное потребление напитков без кофеина тоже может помочь в защите внутренних органов.

Усиливая разъяснительную работу среди населения, в особенности против ожирения, американские врачи, в частности Американская ассоциация диетологов (ААД), разработали серию рекомендаций для профессионалов здравоохранения и пищевой промышленности на ближайшие 5 лет. Так, производителям предложено указывать на упаковке термины «здоровый» и «полезный», если их продукты отвечают определенным критериям, входящим в эти рекомендации. Кроме того, на основе этого руководства формируется меню школьных обедов.

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Вот основные позиции рекомендаций американских диетологов, и все они способствуют поддержанию нормальной массы тела:

1. Потреблять больше овощей, фруктов, бобовых, цельнозерновых продуктов, молочной продукции низкой жирности, нежирного мяса и птицы, морепродуктов, орехов, ненасыщенных растительных масел.

2. Сократить потребление красного мяса и мясопродуктов, еды и напитков с добавленным сахаром, продуктов из рафинированной муки. Потребление рыбы и морепродуктов, бобовых и орехов (они содержат полезные масла) и растительного масла помогает поддерживать нормальный вес.

3. Сократить потребление добавленного сахара с 10% до 6% от суточного потребления калорий. При дневной норме в 2 000 калорий (это норма для большинства людей) допускается 30 грамм сахара (это примерно 5-6 кусочков рафинада). Это главное нововведение в рекомендациях, считают эксперты.

Если мы проанализируем эти рекомендации, то увидим, что идеальный рацион — это преимущественно растительная диета, где достаточно овощей и фруктов, бобовых и цельнозерновых продуктов. В нём ограничены соль и сахар, насыщенные жиры в виде мяса и высокожирных молочных продуктов.