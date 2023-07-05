«Наркобизнес» продолжает сегодня активно раскручиваться в США. И это, в частности, подтверждает Daily Mail, жуткими кадрами иллюстрируя недавнее празднование Дня независимости в США

Со времен американской военной кампании в Афганистане СМИ США публиковали много статей о небывалом росте объема производства и контрабанды наркотиков в этой стране. Причины указанной ситуации приводились различные, в том числе и высказывались подозрения об участии самих американцев, в частности, американских военнослужащих и военно-политической элиты США, в этом процессе.

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Как показывают последние исследования, этот «бизнес» продолжает сегодня активно раскручиваться на территории самих США. И это, в частности, подтверждает Daily Mail, жуткими кадрами из США иллюстрируя недавнее празднование Дня независимости в этой стране и наглядно свидетельствуя об истинном размахе наркотической эпидемии в Штатах. Причем, читатели этой газеты не удивлены. "Зомби в Белом доме — зомби на улицах. Все сходится", — написал один из них. Наркотики и преступность наводнили города США. Красноречивее всяких слов об этой ситуации говорят фотографии и видео из Кенсингтона: улицы усыпаны мусором, бесчувственными телами наркоманов и использованными шприцами. В 2021 году по всей стране от передозировки наркотиков погибло более 107 000 человек — почти на 15% больше, чем годом ранее. При этом смертность среди наркоманов продолжает расти.

О том, что не только гражданское общество, но и американскую армию поразил синдром "белой ярости" – употребления наркотических препаратов, пишет The American Conservative. В частности указывается, что с 2015 по 2022 год от передозировки умерло больше солдат, чем во время боевых действий в Афганистане за тот же период времени. Множество американских военнослужащих, в том числе те, кто служит в силах специального назначения армии США, более известных как «зелёные береты», и двух самых известных дивизиях: 101-й воздушно-десантной и 82-й воздушно-десантной — страдают от злоупотребления наркотиками, сообщает Rolling Stone, ссылаясь на опубликованные Пентагоном последние сведения.

На этом фоне мало кого удивило недавнее сообщение Washington Post, что в воскресенье вечером даже на территории Белого дома был обнаружен «неизвестный белый порошок». Как сообщают американские СМИ, инцидент расследует Секретная служба США (USSS), занимающаяся охраной президента и высокопоставленных чиновников. Предварительный тест уже подтвердил, что найденное вещество – кокаин. Представитель USSS Энтони Гульельми уточнил, что порошок отправлен на экспертизу. Устанавливается, как он попал в Белый дом. Отмечается, что президента Джо Байдена на тот момент не было в Белом доме.

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В то же время, невольное внимание общественности не только в США привлекло появившееся одновременно другое сообщение - издания New York Post. В нем указывается, что незадолго до того, как в Белом доме обнаружили «белый порошок», там находился сын президента США Хантер Байден, который в прошлом признался в зависимости от кокаина. Как известно, в своих мемуарах сын президента США признавался, что употреблял крэк с экс-главой Вашингтона Мэрионом Бэрри и тратил полученные от работы в правлении украинской газодобывающей компании Burisma деньги на алкоголь и наркотики. Издание, в частности, отмечает, что Хантер Байден находился на территории Белого дома в пятницу, куда он прибыл перед тем, как поехать вместе с главой американского государства Джо Байденом «на праздничные выходные» в Кэмп-Дэвид.