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Блокировкой социальных сетей Макрон хочет заткнуть рот диссидентам
Макрон и его правительства не первый раз обвиняют социальные сети в распространении подрывной деятельности, в пропаганде инакомыслия.
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30 июня президент Франции Эммануэль Макрон в ходе заседания кризисного блока обвинил социальные сети и видеоигры в том, что они «благоприятствуют атмосфере беспорядков, разжигают насилие». А 4 июля, на совещании с мэрами коммун, затронутых беспорядками, Макрон уже жестко заявил о необходимости «проанализировать использование социальных сетей молодежной аудиторией», подчеркнув, что нужно «подумать о запретах, которые следовало бы ввести», создав основу для регулирования или отключения соцсетей. 

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       AFP/Ludovic Marin

Подобными заявлениями президент Макрон попытался убедить общественное мнение страны в ошибочном мнении, что главной причиной нынешних беспорядков во Франции стало якобы то, что некоторые их участники просто «вышли из реальности» с ощущением, что они «живут на улице и видеоигры их опьянили». Чтобы нейтрализовать «вредное влияние социальных сетей», он объявил, что попросит «платформы, в частности Snapchat, Tiktok и другие», «удалить деликатный контент».

При этом примечательно, что «во имя защиты демократии» французское правительство и основные СМИ подвергли критике власти Египта и Ирана за то, что они отключили Интернет соответственно в 2011 и 2022 годах.

Говоря об ограничительных мерах в отношении социальных сетей, президент Макрон называл ранее это "новым насилием в демократиях". В частности, комментируя в феврале 2021 года блокировку аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа в целом ряде социальных сетей.

Что же касается президента Макрона и его правительства, то на самом деле они не первый раз обвиняют социальные сети в распространении подрывной деятельности, в пропаганде инакомыслия. Еще в 2021 году, в разгар пандемии COVID, столкнувшись с протестным движением против прививок и пропусков, он обвинил эти платформы в содействии распространению «теорий заговора». Чтобы остановить распространение этого «вируса цифровой свободы», он создал в сентябре 2021 года комиссию под названием «Просвещение в цифровую эпоху», фактической целью которой стала прикрытие непрозрачности, провалов и мошенничества властей Франции (и в целом Запада) в борьбе с COVID.

Именно этой «комиссии», как недавно напомнили алжирские СМИ,  была поручена  подготовка доклада об «опасности цифрового пространства» и об использовании социальных сетей в нарушении «демократической жизни». Этот доклад сопровождался рекомендациями по «нейтрализации взрыва цифровой бомбы» диссидентами для объявления запрета цифрового пространства, которое правящая власть Франции уже тогда посчитала слишком беспокоящим. Некоторые не без иронии окрестили тогда эту «комиссию» «Министерством правды», имея в виду  всем известный шедевр «1984», написанный писателем Джорджем Оруэллом. Уже в 2021 году французский социолог Жеральд Броннер, назначенный властями в качестве главы этой «комиссии», получившей в народе прозвище «комиссия Броннера», предложил создать Научный совет, который, как и Высший совет по аудиовизуальным средствам (CSA), отвечал бы, в частности, за распределение времени и тематики всех медиа выступлений политиков в стране.

Однако необходимо отметить, что не медиапостранство является главной причиной потрясших Францию в последние дни беспорядков. Создается впечатление, что Макрон и его окружение погрузились в амнезию, забыв об истинных причинах происхождения беспорядков и насилия: укоренившихся во французском обществе расистских и неоколониальных рефлексах. И это, в частности, подтверждает компания сбора средств интернет-пользователями Франции, которые,   по данным сайта для сбора пожертвований Gofundme, набрали более 1 млн евро для помощи семье полицейского, убившего алжирского подростка во французском Нантере. А для семьи убитого алжирского подростка,  люди, по данным сайта Leetchi, где собирают деньги в поддержку матери 17-летнего Наэля, пожертвовали чуть меньше 200 тыс. евро.

События последнего времени показывают, что не только убийство алжирского подростка Наэля является бикфордовым шнуром для разжигания массового неприятия во Франции политики президента Макрона. Достаточно вспомнить те же «желтые жилеты», или недавние массовые выступления по всей Франции противников пенсионной реформы.

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Предложение Макрона блокировать соцсети не понравилось ряду французских парламентариев. Например, как отмечает Forbes,   депутат Эрик Боторель написал в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что блокировка соцсетей означает отказ от идеи, что демократия сильнее инструментов, которые используются против нее. Депутат Оливье Марле сравнил такое решение с действиями Китая, Ирана и Северной Кореи. «Страна прав человека и граждан не может присоединиться к великим демократиям Китая, России и Ирана», — согласился парламентарий Оливье Фор.

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#макрон #блокировка социальных сетей #манифестации во франции
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