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Практически все поставленные Украине Польшей и Португалией танки Leopard уничтожены
О неудовлетворительном качестве западной бронетехники и ее массовом уничтожении российскими военными уже ранее неоднократно указывалось
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Как сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, российские войска, отражая разрекламированное преступным киевским режимом перед Западом «контрнаступление», уничтожили 15 самолетов, три вертолета, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе практически 100% поставленных Польшей и Португалией Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков Leopard. Глава Минобороны резюмировал, что в целом ни на одном из направлений противник не достиг целей контрнаступления, что свидетельствует о мастерстве ВС России и явно завышенных ожиданиях от хваленого западного оружия.

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Уничтоженную западную бронетехнику ВСУ показали на видео

            Фото: Министерство обороны РФ

О неудовлетворительном качестве западной бронетехники и ее массовом уничтожении российскими военными уже ранее неоднократно указывалось, в том числе в украинских и западных СМИ.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что американские БМП Bradley и немецкие танки Leopard «прекрасно горят», как и предполагалось.

О массовой потере в ходе СВО украинскими военными американских бронемашин Braldey, которые Вашингтон передал Киеву, сообщило 26 июня издание New York Times.

Потерю вооруженными силами Украины только за два часа сражения южнее Малой Токмачки пятой части поставленных БМП Bradley и танков Leopard 2A6 подтвердило 27 июня издание Forbes, подчеркнув, что поражение там ВСУ оказалось с гораздо большими потерями, чем думали в США. А отставной американский разведчик Скотт Риттер указал , что американский президент Джо Байден и другие официальные лица США начали паниковать после слов президента России Владимира Путина об уничтоженной в ходе контрнаступления технике ВСУ. 

«Украина не оправдала надежд Запада, потеряв отправленную ей технику спустя месяц», - написала 3 июля Berliner Zeitung.

Издание The National Interest вынужденно констатировало явную непригодность американской и западной техники, В частности, ВСО России на Украине показала, что эта техника на самом деле слишком сложная и непомерно дорогая, она просто непригодна для использования на поле боя. Так, американский "Абрамс" весит на семь тонн больше, чем "Леопард", который может легко застрять в грязи украинских полей или обрушить легкие мосты. Кроме того, последняя версия "Абрамса" работает на реактивном топливе, запасы которого, по понятным причинам, крайне трудно восполнять на поле боя. Однако еще более проблематичным является то, что ремонт этих танков в полевых условиях не всегда возможен, что, наряду с рядом обстоятельств логистического толка, превращает эту перспективу в сущий ад.

Однако не только американская и немецкая бронетехника попала под сильнейшую критику  в последние дни. «Достается» и французской бронетехнике. В частности, украинские военные критикуют переданные Францией бронеавтомобили AMX-10 RC за слишком легкую броню и проблемы с коробкой передач, прямо указывая, что из-за этого они не подходят для использования в вооруженном противостоянии.

О непригодности для боевых действий на Украине французских колесных танков AMX-10 выразил уверенность  в эфире радио Sputnik 3 июля и офицер-ветеран ВС США Станислав Крапивник. По его словам, в действительности французы не посылали на Украину танки, а послали под видом танков бронемашину для разведки со 105-миллиметровой пушкой, предназначенную для разведывательных целей, на которых можно лишь приехать, найти цель и уехать, возможно пару раз выстрелить, но нельзя идти в открытый бой. Он также отметил, что американская БМП Bradley представляет из себя существенную мишень для ее поражения на поле боя.

Поэтому не удивительно, что киевский режим перестал отправлять западные танки в атаку для штурма позиций ВС России, что подтвердила 30 июня американская газета Wall Street Journal. 

Вместе с тем, как признался американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty, ВСУ умышленно ломают вооружение и технику НАТО, чтобы не идти с ней в бой. Он также рассказал о немаловажном обстоятельстве  особенно активного уничтожения западной бронетехники на полях сражения на Украине, которое связано с «назначением русскими награды за каждый подбитый танк», из-за чего «каждый русский на передовой высматривает такие танки».

            © РИА Новости . Евгений Биятов

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Но главной причиной массированного уничтожения западной техники все же является героизм и стойкость военнослужащих, успешно осуществляющих Спецоперацию России на Украине, а также значительно превышающая западные образцы именно российская боевая техника и оружие.  И с этим оказались вынужденными согласиться и многочисленные западные эксперты и наблюдатели. Так, по признанию немецкого журнала Der Spiegel, работа российского вертолета Ка-52 ужаснула украинских и западных военных, так как никакое западное оружие не может с ним справиться. А о том, что российский беспилотник «Ланцет» представляет собой одну из величайших угроз для украинских военных, сообщает обозреватель Питер Сучиу в статье для 19FortyFive

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#сво #контрнаступление украины #качество западной бронетехники #танки абрамс и леопард #танки абрамс и леопард #уничтожение западной бронетехники
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