Эпидемия, снежный буран, космоса чёрные дыры (с)





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По оценкам одного из самых известных турецких геологов - профессора Османа Бекташа, глобальные изменения климата предвещают гибель Черного моря. По его наблюдениям, недостаточное количество снега и повышение температуры выше сезонных норм привели к тому, что морская жизнь в Черном море подверглась негативному воздействию, количество рыбы сократилось. Это происходит из-за того, что нижний слой Черного моря, богатый ядовитыми газами, активно смешивается с верхним и уже в ближайшем будущем будет угрожать тем, кто живет у моря. Гибель Черного моря уже невозможно предотвратить или обратить вспять, считает О.Бекташ.

О том, что рост уровня воды в Мировом океане может привести к потере Россией территории, сопоставимой по размерам с европейской страной, заявил в беседе с «Вечерней Москвой» климатолог Владимир Клименко. По его заключению, при том, что наблюдающийся сейчас рост Мирового океана – это растянутая на столетия катастрофа, в последние 20 лет каждый год Россия теряет территорию около 400 кв. километров. Это территория, равная по площади Андорре. И такая тенденция будет продолжаться в ближайшие сто лет. За этот период Россия может потерять территорию, равную площади Голландии. Помимо России, со временем на Земле могут пропасть все низко расположенные территории, под воду через 100 лет могут уйти значительная часть побережья США, Японии, Мальдивские острова, все коралловые острова, выступающие над уровнем океана на метр-два.

Но, если это прогноз на ближайшие сто лет, то Европа гораздо раньше может сгореть от жары.

Как следует из нового доклада, подготовленного Всемирной метеорологической организацией (ВМО) при использовании наблюдений Службы по вопросам изменения климата в рамках программы «Коперник» (C3S), Европа является самым теплым континентом в мире после Арктического региона. Согласно результатам, представленным на 6-й Европейской конференции по адаптации к изменению климата в Дублине (Ирландия), с 1980-х годов Европа нагревается в два раза больше, чем в среднем по миру, а в 2022 году средняя температура была бы примерно на 2,3°C выше, чем средний доиндустриальный период (1850-1900 гг.). В результате над континентом, уверены эксперты, нависла реальная угроза разрастания сильной жары, засухи и лесных пожаров. Отмечается и произошедшее беспрецедентное таяние ледников, рекордная температура поверхности моря в окрестностях Европы, а также усиливающийся приток теплых ветров с морей и Африки.

Как отметил недавно Карло Буонтемпо, директор C3S, «рекордный тепловой стресс, с которым столкнулись европейцы в 2022 году, стал одной из основных причин повышенной смертности в Европе, связанной с погодными условиями». При этом он подчеркнул, что текущие знания о климатической системе и ее эволюции говорят нам о тенденции, при которой экстремальные эпизоды теплового стресса будут более частыми и интенсивными во всем регионе. Согласно информации из Базы данных чрезвычайных ситуаций (EM-DAT), метеорологические, гидрологические и климатические опасности в Европе в 2022 году привели к гибели 16 365 человек и непосредственно затронули 156 000 человек. Около 67% эпизодов были связаны с наводнениями и ураганами, и на них приходилась основная часть экономического ущерба в размере около 1,8 миллиарда евро. При сценариях долгосрочного ухудшения климата южная Европа, по оценкам климатологов, действительно может столкнуться с одним из крупнейших глобальных повышений экстремальных температур выше 40 °C и числа последовательных засушливых дней.

Тем не менее, в докладе ВМО определенная надежда в будущем увязывается со стремлением увеличить использование возобновляемых источников энергии, которые уже в 2022 году впервые произвели больше электроэнергии (22,3%), чем в результате использования природного газа (20%).

О том, что наиболее высоким риск умереть от жары в Европе оказался в Париже, далее в рейтинге следуют Амстердам и Загреб, свидетельствует исследование международной группы ученых, опубликованные в научном журнале Lancet Planet Health. В исследовании проанализировали уровень избыточной смертности из-за жары в 854 городах и городских районах Европы в 2000–2019 годах. В этом отношении Париж выделялся для всех возрастных групп, возглавив рейтинг.

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Что же делать в указанных условиях и где жители Европы спасались в древности от климатического коллапса – это отдельная тема и она будет освещена в ближайших публикациях автора.