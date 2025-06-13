Обнаруженный в 2004 году горнодобывающей корпорацией Rio Tinto в бассейне реки Ядар в Сербии минерал ядарит из-за высокого содержания в нем лития привлекает в последнее время повышенное внимание

Ядарит был впервые обнаружен в 2004 году горнодобывающей корпорацией Rio Tinto в бассейне реки Ядар в Сербии. Что делает ядарит по-настоящему привлекательным, так это не только высокое содержание лития в нем или его способность обеспечивать до 90% потребностей электромобилей в литии в Европе, но и его химическое сходство с криптонитом, вымышленным зеленым кристаллом, который, как известно, лишает Супермена сил.

Состав ядарита поразительно напоминает криптонит, показанный в фильме 2006 года "Возвращение Супермена", вплоть до сочетания элементов. Как известно, в этом фильме вымышленный состав криптонита был записан как гидроксид силиката натрия, лития и бора с добавлением фтора, что весьма близко к реальной формуле ядарита.

Как сообщают европейские СМИ, ученые относятся к этому минералу очень серьезно. Ведь ядарит содержит высокие концентрации лития и бора - двух элементов, которые относительно редки и имеют важное промышленное значение. Бор широко используется в производстве удобрений, термостойких стекол для смартфонов, а также в изготовлении солнечных панелей и материалов для ветряных турбин. Литий, в свою очередь, является основным компонентом литий-ионных аккумуляторов, которые питают электромобили и портативную электронику.

Проведенное исследование показывает, что образование ядарита является большой редкостью, требующей точной химии озер, богатых щелочью, вулканического стекла, насыщенного литием, и превращения глины в кристалл в строго контролируемых условиях. “Например, если минеральные ингредиенты подобраны неправильно, если условия слишком кислые или слишком холодные, ядарит не образуется”, - сказал доктор Франческо Пуцолу, один из ведущих исследователей.

Ядарит может, по оценкам европейских экспертов, кардинально изменить ситуацию в Европе в области возобновляемых источников энергии, если удастся найти больше месторождений. Однако на данный момент единственным известным источником этого минерала остается сербский бассейн реки Ядар. Но поскольку страны стремятся электрифицировать свои транспортные сети и снизить зависимость от импортных материалов, охота за ядаритом активно раскручивается, причем не только в Европе.

Исследование указанного минерала опубликовано в журнале Nature Geoscience.