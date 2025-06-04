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vizir47
Судья отменил запрет Флориды на использование детьми соцсетей из-за Первой поправки к конституции
Федеральный судья США остановил попытку Флориды запретить несовершеннолетним пользоваться платформами социальных сетей, постановив, что закон этого штата, вероятно, нарушает Первую поправку конституции США.

Федеральный судья Соединенных Штатов 3 июня остановил попытку Флориды запретить несовершеннолетним пользоваться платформами социальных сетей, постановив, что закон этого штата, вероятно, нарушает Первую поправку конституции США. Эта мера, подписанная губернатором Роном Десантисом в 2024 году, запрещала детям младше 14 лет иметь аккаунты в социальных сетях, а для 14- и 15-летних требовалось согласие родителей.

Окружной судья США Марк Уокер в своем решении постановил, что закон Флориды расширяет и ущемляет права молодых пользователей на использование защищенной информации в Интернете. Судья Уокер указал, что закон не выдерживает промежуточной проверки в соответствии с Первой поправкой к конституции США, которая требует, чтобы законы были строго адаптированы для удовлетворения важных государственных интересов без излишнего ограничения свободы слова. Он отметил, что, хотя цель Флориды по защите несовершеннолетних от потенциального онлайн-вреда может быть оправданной, применяемый подход был слишком широким. 

Уокер отметил, что общий характер закона распространяется на такие платформы, как YouTube, Snapchat, Facebook и Instagram, запрещая доступ к ним для маленьких пользователей независимо от того, как настроены функции. Он подчеркнул, что закон ограничивает доступ, основываясь на поведении других пользователей, а не на реальных возможностях, предлагаемых конкретному ребенку. Если хотя бы 10% несовершеннолетних проводят на платформе более двух часов в день, эта платформа подпадает под действие закона, даже если эти пользователи просто хотят просматривать разрешенные материалы в течение длительного времени.

Иск за попытку Флориды запретить несовершеннолетним пользоваться платформами социальных сетей подали Ассоциация компьютерной и коммуникационной индустрии (CCIA) и NetChoice, представляющие крупные технологические компании. Они утверждали, что закон налагает дорогостоящие обязательства по соблюдению требований и угрожает свободе слова в Интернете как для несовершеннолетних, так и для взрослых. Уокер не отменил весь закон. Он допустил положение, требующее от платформ удалять учетные записи пользователей младше 16 лет по просьбе родителей или опекунов. Этот раздел остается в силе, пока продолжается судебный процесс.

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#законодательство сша #законодательство сша и интернет #несовершеннолетние и соцсети
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