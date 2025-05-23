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vizir47
США собираются использовать БПЛА для слежения за подлодками противника
США планируют объединить разработанную компанией General Atomics Aeronautical Systems Inc (GA-ASI) беспилотную систему MQ-9B SeaGuardian для наблюдения и разведки в интересах военно-морских сил с эксклюзивными гидроакустическими буями Ultra Maritime, используя БПЛА.

Согласно последним появившимся в американских СМИ сообщениям, США намереваются использовать продвинутые национальные технологии для  отслеживания подводных лодок противника, особенно в условиях отсутствия  GPS. В этих целях, в частности, планируется объединить разработанную компанией General Atomics Aeronautical Systems Inc (GA-ASI) беспилотную систему MQ-9B SeaGuardian для наблюдения и разведки в интересах военно-морских сил с эксклюзивными гидроакустическими буями Ultra Maritime малого форм-фактора.  Как сообщается, это может произойти в ближайшее время в результате объединения усилий в этом плане двух американских фирм: General Atomics Aeronautical Systems и Ultra Maritime.

Эти две фирмы на днях объявили о стратегическом партнерстве, направленном на существенное усовершенствование современных технологий беспилотного воздушного обнаружения и слежения за подводными лодками противника. Согласно опубликованному ими сообщению, стратегическое партнерство, объединяющее передовую и эффективную беспилотную авиационную систему (БАС) GA-ASI MQ-9B SeaGuardian® с производимыми компанией Ultra Maritime миниатюрными гидроакустическими буями и приемниками малой мощности, позволит США и их союзникам использовать сложные методы для отслеживания подводных лодок в любых условиях, даже в тех, где нет доступа к GPS.

Комментируя причины такого объединения усилий, представители этих фирм указывают, что, по мере увеличения числа подводных лодок противника и совершенствования ими скрытности, увеличения числа беспилотных подводных аппаратов и усиления помех GPS, потребность в надежных и доступных решениях для борьбы с подводными лодками становится более острой, чем когда-либо. Военное ведомство США надеется, что это стратегическое партнерство обеспечит новые значительные возможности, когда гидроакустические буи и приемники малого форм-фактора на борту беспилотных летательных аппаратов большой дальности смогут обеспечивать автономную и недорогостоящую противолодочную оборону в условиях, когда сигналы GPS недоступны.

Представители компании General Atomics Aeronautical Systems подчеркивают, что GA-ASI MQ-9B SeaGuardian обеспечивает передовую многодоменную разведку, наблюдение, рекогносцировку и целеуказание (ISR&T). GA-ASI объединит MQ-9B SeaGuardian с эксклюзивными гидроакустическими буями Ultra Maritime малого форм-фактора (половинного размера). Эти гидроакустические буи реализуют возможности мультистатического активного поиска (MSA), что обеспечит надежный и эффективный поиск подводных судов противника в обширной зоне. Кроме того, новые акустические приемники Ultra Maritime будут вдвое меньше традиционных размеров, что делает их идеальными для использования беспилотными летательными аппаратами.  Компании подчеркнули, что приемники позволят повысить эффективность противолодочной обороны в условиях, когда GPS недоступен, и позволят отслеживать большее количество гидроакустических буев в ходе миссии MQ-9B с помощью передовых коммуникационных технологий.

Такое решение полностью финансируется за счет выделяемых ресурсов на внутренние исследования и разработки, а комплексная эксплуатационная демонстрация этой возможности состоится в Индо-Тихоокеанском регионе и на других театрах военных действий, начиная с 2025 года. Отмечается, что при развертывании этой системы важные платформы могут быть установлены на самолетах или кораблях, а также на беспилотных летательных аппаратах. Они совместно будут обнаруживать звуки, издаваемые кораблями или подводными лодками противника.

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#военные новости #военное противостояние #отслеживание подводных лодок
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