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vizir47
Китайский истребитель 6-го поколения J-36 должен обеспечить воздушное превосходство над США
Процесс разработки нового истребителя ускорен

Чтобы противостоять американским истребителям и бомбардировщикам в потенциальном конфликте высокой интенсивности над Тайванем, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) ускоряет разработку своего истребителя шестого поколения, неофициально называемого J-36.

Планируется, что истребители J-36 смогут нейтрализовать воздушную мощь США в течение нескольких минут на театре военных действий в западной части Тихого океана на расстоянии сотен миль от страны.  Об этом, в частности, указывается в опубликованной китайскими СМИ  информации. Так, согласно недавней публикации китайского журнала Shipborne Weapon, указывается, что J-36 будет способен обеспечивать блокаду воздушного пространства на срок до двух часов при боевом радиусе примерно в 1000 км и отмечается, что эта возможность может фактически лишить дееспособности базы ВВС США на Гуаме.

В китайских СМИ военными экспертами в последнее время выражалась обеспокоенность наличием слабых сторон у НОАК при столкновении с передовыми американскими военными самолетами. В частности, используемый НОАК сегодня китайский фронтовой истребитель пятого поколения J-20 не может эффективно противостоять B-21 Raider из-за ограничений по дальности полета, полезной нагрузке и ситуационной осведомленности. И это при том, что НОАК ожидает наибольшей активности в будущем воздушных боях вокруг первой цепи островов — в пределах 1000-километрового коридора от материкового Китая. По оценкам военных экспертов КНР, контроль над этим воздушным пространством считается особенно важным в развитии тайваньского сценария.

Предполагается, что истребители шестого поколения J-36 будут выполнять задачу по глубокому перехвату, направленному на срыв попыток США перебросить воздушную мощь с Гуама и других позиций второй цепи островов региона. Китайский журнал Shipborne Weapon при этом указывает, что задача J-36 будет включать в себя способность проводить кратковременные операции по блокированию воздушного пространства, подавлять противовоздушную оборону противника с дальних дистанций и поражать проникающие ударные платформы, такие как B-21. Высказывается мнение, что это осложнит усилия США по установлению превосходства в воздухе и проведению совместных военных операций в поддержку Тайваня или других региональных союзников.

По сообщениям китайских СМИ, J-36 будет иметь длину около 23 метров и вес от 45 до 50 тонн, что значительно больше и тяжелее реактивных самолетов пятого поколения, таких как J-20, который весит от 34 до 38 тонн. J-36 будет обладать полной скрытностью от радаров противника, увеличенной дальностью полета, чему способствует трехмоторная компоновка, и большим внутренним оружейным отсеком, способным вместить разнообразный боекомплект.

Архитектура двухместной кабины side-by-side истребителя J-36 разработана для оптимизации взаимодействия человека и беспилотного летательного аппарата (MUM-T), что позволит в режиме реального времени управлять дронами-помощниками в сложных воздушных операциях. Кроме того, значительная бортовая мощность платформы обеспечит поддержку передовых систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), высокоточных радиолокационных решеток и сетецентрического объединения данных — ключевых элементов для доминирования в многодоменных боевых условиях.

Ожидается, что J-36 поступит на вооружение к 2030 году, что сделает Китай первой страной, имеющей действующий истребитель шестого поколения. Как указывают китайские обозреватели, такое развитие событий может изменить баланс сил в Индо-Тихоокеанском регионе и, вероятно, заставит американских военных планировщиков пересмотреть эффективность присутствия страны и стратегии сдерживания.

 

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#инновации в авиации #истребитель j-36
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