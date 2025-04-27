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vizir47
Лазерное оружие от General Atomics планируется установить на беспилотнике MQ-9
Калифорнийская компания General Atomics сообщила об осуществлении ею успешной разработки лазерного оружия для беспилотных систем США, в частности, для его установки на беспилотнике MQ-9.

Занимающаяся проектами в области ядерных технологий и оборонными заказами калифорнийская компания General Atomics подтвердила осуществление ею успешной разработки лазерного оружия для беспилотных систем США. 

Согласно опубликованным сообщениям, разработка такого бортового лазера для БПЛА осуществлялась компанией General Atomics в рамках совместной программы с Министерством обороны США. Как следует из опубликованных сведений, указанную лазерную систему планируется установить на беспилотнике MQ-9, который в настоящее время находится на вооружении ВВС и Военно-морского флота США. Представитель компании General Atomics подтвердил ранее разработанные планы по добавлению нового лазерного оружия класса "воздух-воздух" к базовому комплекту вооружения MQ-9 для обеспечения более эффективного постоянного присутствия беспилотных летательных аппаратов (C-UAS) на поле боя.

Разработчики ожидают, что новое лазерное оружие класса "воздух-воздух" повысит мощность беспилотника MQ-9, а созданный бортовой лазерный модуль может быть уже в ближайшее время размещен на таких беспилотных летательных аппаратах и использоваться в боевых условиях. В опубликованных материалах указывается, что  General Atomics протестировала основные компоненты будущего лазерного модуля на воздушных платформах, однако полное тестирование с использованием инновационного лазера еще не завершено.

Представитель компании General Atomics подтвердил, что мощность тестируемого на беспилотнике MQ-9 лазера составляет 25 киловатт, однако она может быть увеличена до 300 киловатт. Отмечается, что подготовленная для использования беспилотником MQ-9 модификация лазерного оружия и его мощность ограничены лишь размером беспилотника. Аккумуляторные батареи на обоих крыльях MQ-9 могут питать лазер в течение длительного времени, сообщает американское издание Naval News. Отдельный модуль беспилотника может быть использован для размещения дополнительных аккумуляторных батарей, что «позволит увеличить время работы лазера». Модульная, масштабируемая конструкция системы обеспечивает значительное уменьшение габаритов, веса и энергопотребления нового бортового лазерного оружия, что позволяет использовать его на платформах воздушного, наземного и морского базирования, согласно сообщениям, предоставленным компанией General Atomics.

Как отмечает компания-разработчик, оснащенный инновационной лазерной системой беспилотник MQ-9 может повысить эффективность своей работы, обеспечивая не только круглосуточную разведку, наблюдение и рекогносцировку, но и выполнять задачи по борьбе с беспилотными летательными аппаратами противника. Ожидается, что новое лазерное оружие класса "воздух-воздух" идеально подойдет для беспилотника MQ-9, поскольку цели обычно движутся медленнее, чем MQ-9. Благодаря  используемой на MQ-9 системе быстрого выбора целей, американскими военными экспертами ожидается, что система инновационного лазерного оружия сможет повысить эффективность атакующих операций этого беспилотника.

В опубликованных сообщениях американских изданий подчеркивается, что идея использования бортовой лазерной установки в качестве оборонительной системы не нова. Фактически, эта концепция в прошлом  изучалась Военно-воздушными силами США в рамках программы самозащитного демонстратора высокоэнергетических лазеров (SHiELD) для защиты самолетов от ракет класса "воздух-воздух" и "земля-воздух". Однако новый модуль General Atomics является результатом отдельных усилий.

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#военные новости #военное противостояние #mq-9 #лазерное оружие mq-9
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