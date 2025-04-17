По сообщению Financial Times, Соединенное Королевство провело успешные испытания мощного микроволнового оружия RapidDestroyer, разработанного консорциумом во главе с Thales для противодействия беспилотникам.

По сообщению Financial Times, Соединенное Королевство провело успешные испытания RapidDestroyer — мощного микроволнового оружия, разработанного консорциумом во главе с Thales для противодействия угрозам, исходящим от беспилотных летательных аппаратов. Как указывается, используемая технология направлена на нейтрализацию целых роев БПЛА с минимальными затратами путем излучения радиоволн, которые нарушают работу или разрушают электронные системы беспилотников. В ходе испытаний, проведенных Министерством обороны Великобритании в Уэльсе, было успешно нейтрализовано более 100 беспилотников, в том числе две группы по восемь единиц в каждой.

Система RapidDestroyer, официально обозначенная как RFDEW (Радиочастотное энергетическое оружие направленного действия), предназначена для обнаружения, отслеживания и поражения различных угроз. Адаптивность RFDEW делает ее пригодной для развертывания на различных платформах — наземного, морского и воздушного базирования, эта система обеспечивает практическое средство защиты критически важной инфраструктуры в современных оборонных сценариях. Она может нейтрализовать цели на расстоянии до одного километра с почти мгновенным эффектом при стоимости выстрела, оцениваемой всего в десять пенсов. Такая экономическая эффективность резко контрастирует с традиционными системами противоракетной обороны, что делает RFDEW, по мнению британских военных, дополнительным решением в современных стратегиях обороны.. В отличие от лазерных систем, таких как DragonFire, RFDEW использует высокочастотные радиоволны для создания помех или повреждения критически важных электронных компонентов целей, выводя их из строя или приводя к аварийным ситуациям.

Указывается, что технология RFDEW работает путем излучения сфокусированного микроволнового луча, достаточно мощного, чтобы повредить внутреннюю электронику вражеских беспилотников. Луч может поддерживаться непрерывно до тех пор, пока происходит подача электроэнергии, что обеспечивает возможность немедленного реагирования. Используемые микроволны находятся в диапазоне между радио- и инфракрасным излучением в электромагнитном спектре, что позволяет оказывать целенаправленное воздействие без кинетического воздействия.

Британские военные эксперты указывают, что система RapidDestroyer может быть интегрирована в более широкую сеть противовоздушной обороны с компонентами, предназначенными для борьбы с другими угрозами, такими как самолеты и ракеты. Высокая степень автоматизации позволяет управлять системой одному человеку и устанавливать ее на военные транспортные средства, такие как MAN SV, что повышает ее эксплуатационную гибкость. Система RapidDestroyer относится к категории оружия направленной энергии, которое использует концентрированную электромагнитную энергию для выведения из строя целей, подобно лазерной системе DragonFire.

Комментируя создание указанного оружия, британские военные специалисты отмечают, что эта технологическая разработка является результатом программы, проводимой Thales UK в партнерстве с QinetiQ, Teledyne e2v и Horiba Mira. В ее реализации участвовали более 135 высококвалифицированных рабочих в оборонном секторе Великобритании, что отражает нацеленность правительства на поддержание этой отрасли британского ВПК.

Как сообщает Financial Times, первая демонстрация боевого применения RFDEW состоялась на испытательном полигоне в Уэльсе и была проведена Королевским артиллерийским подразделением по испытаниям и доводке и 7-й группой противовоздушной обороны. Разработка RFDEW осуществляется в рамках программы Team HERSA, совместной инициативы Министерства обороны, Отдела оборонного оборудования и поддержки (DE&S) и Лаборатории оборонной науки и техники (Dstl).

Вместе с тем британские военные эксперты отмечают, что, несмотря на свою полезность, система RFDEW имеет ряд технических ограничений ее использования. В частности, дроны, оснащенные передовыми системами, такими как волоконно-оптические каналы управления, менее чувствительны к радиопомехам, что снижает эффективность RFDEW. Кроме того, некоторые беспилотники оснащены технологиями защиты от помех или усиленной электроникой, которые могут снизить воздействие микроволновых атак. Ограниченный радиус действия RFDEW, составляющий примерно один километр, также может снизить эффективность этой системы при ведении боевых действий на большой высоте или при крупномасштабных скоординированных атаках.