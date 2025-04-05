Компания Ascent Aerosystems представила свою разработку коаксиального беспилотника Helius, использующего всего два вращающихся на единственной оси винта. Helius предлагается для американской армии, государственных учреждений и правоохранительных органов.

Компания Ascent Aerosystems - производитель беспилотных летательных аппаратов, базирующая в Массачусетсе (США) и дочерняя от американского производителя вертолетов Robinson Helicopter, представила разработку нового сверхлегкого беспилотника Helius. Он отличается по дизайну от обычных квадрокоптеров, так как для этой модели производитель выбрал конструкцию с приводом, основанным всего на двух винтах, вращающихся на единственной оси друг против друга.

По сообщению Ascent Aerosystems, Helius может оказаться полезным для американской армии, государственных учреждений и правоохранительных органов. Этот всепогодный 249-граммовый беспилотник специально разработан для того, чтобы солдаты, службы экстренного реагирования могли без особых усилий получать информацию о ситуации в конкретном месте, для мониторинга критически важной инфраструктуры. Как указывается, его цилиндрическая соосная конструкция обеспечивает хорошую работоспособность даже при сильном ветре и в сложных условиях эксплуатации, а ультракомпактная транспортировочная упаковка и складывающиеся лопасти пропеллеров позволяют операторам и солдатам легко носить его на бронежилете, и мгновенно использовать.

При этом подчеркивается, что внедрение этого нано-дрона происходит в то время, когда китайский бренд DJI рискует больше не иметь возможности продавать свою продукцию беспилотников в Соединенных Штатах.

Как сообщается, этот беспилотник стоит 4500 долларов. Чтобы объяснить указанную цену, Ascent Aerosystems заявляет, что выбрала передовые технологии, позиционируя Helius как надежное и эффективное решение для американской армии, правоохранительных органов, служб экстренной помощи и промышленных операторов.

Указывается, что, несмотря на свою компактность, этот беспилотник имеет передовые функции и хорошую производительность. В частности, сообщается, что новый беспилотник позволяет устанавливать полезные нагрузки на его цилиндрический корпус. Устройство оснащено съемной батареей, расположенной в его верхней части. Также указывается, что беспилотник оснащен ночным маяком, который можно сделать видимым на расстоянии до 4,8 км. Его автономность составляет около 30 минут, а максимальная скорость составляет 72 км / ч. Helius оснащен сверхчувствительной камерой, способной снимать при очень слабом освещении в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду или в формате Full HD со скоростью 240 кадров в секунду.

Что касается его размеров, то сообщаются общие габариты 275 × 75 × 53 мм. Развертываемый вручную, Helius может быть готов к полету менее чем за 30 секунд. Им можно управлять через сеть 4G. Беспилотник выдерживает ветры со скоростью до 40 км / ч и может летать при температуре от -20 °C до 60 °C. Он довольно тихий, его уровень шума 40 дБА на расстоянии 30 метров.

Компания Ascent Aerosystems сообщает, что новый коаксиальный миниатюрный беспилотник будет доступен для поставки в четвертом квартале 2025 года.