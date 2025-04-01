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vizir47
OpenAI Сэма Альтмана намерена привлечь $40 миллиардов на развитие искусственного интеллекта
OpenAI объявила, что привлечет до 40 миллиардов долларов в рамках нового раунда финансирования, возглавляемого японской группой SoftBank, что позволит OpenAI войти в число самых ценных частных компаний по всему миру.

OpenAI объявила, что привлечет до 40 миллиардов долларов в рамках нового раунда финансирования, возглавляемого японской группой SoftBank. Стоимость компании, занимающейся искусственным интеллектом, оценивается примерно в 300 миллиардов долларов,  средства направляются на развитие исследований в области искусственного интеллекта, расширение вычислительной инфраструктуры и совершенствование инструментов искусственного интеллекта.

SoftBank подтвердил в своем заявлении, что предоставит OpenAI 10 миллиардов долларов в середине апреля и еще 30 миллиардов в декабре. Однако полная сумма инвестиций зависит от того, превратится ли OpenAI в коммерческую компанию к концу года. Чтобы снизить риск, SoftBank планирует выделить 10 миллиардов долларов из своих инвестиций неназванным соинвесторам. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что среди других участников раунда - Microsoft, Coatue Management, Altimeter Capital и Thrive Capital. Если реструктуризация OpenAI пойдет не так, как планировалось, SoftBank заявил, что его общий объем инвестиций будет сокращен до 20 миллиардов долларов.

Компания OpenAI, известная разработкой ChatGPT, заявила, что стремится предоставлять все более мощные инструменты искусственного интеллекта своим 500 миллионам пользователей. В последние годы в сектор искусственного интеллекта был вложен значительный объем инвестиций, предприятия внедряют искусственный интеллект для оптимизации операций и улучшения качества обслуживания клиентов. Оценка  OpenAI почти удвоилась по сравнению с прошлым годом. Ранее, в октябре 2023 года, OpenAI, базирующаяся в Сан-Франциско, получила финансирование в размере 6,6 миллиарда долларов, после чего компания была оценена в 157 миллиардов долларов. Новый раунд финансирования почти удвоит эту оценку, что позволит OpenAI войти в число самых ценных частных компаний по всему миру. “У OpenAI очень амбициозные планы на многих направлениях, и для достижения этих целей требуется большой капитал”, - сказал аналитик D.A. Davidson & Co Гил Лурия. Он также указал, что "Список инвесторов, желающих поддержать этот проект, сократился и может быть в основном ограничен SoftBank, который сам по себе может не располагать необходимым капиталом”. Известно, что  SoftBank планирует профинансировать свои  инвестиции в размере 10 миллиардов долларов, используя займы у Mizuho Bank и других финансовых компаний.

OpenAI сотрудничает как с SoftBank, так  и  с Oracle в разработке обширной сети центров обработки данных в рамках проекта Stargate стоимостью 500 миллиардов долларов. Эта инициатива направлена на поддержку рабочих нагрузок ИИ по всей территории Соединенных Штатов. Сообщается, что в рамках корпоративной реструктуризации OpenAI намерена создать общественно полезную корпорацию. Это изменение направлено на привлечение дополнительных инвестиций, обеспечивая баланс интересов акционеров и более широких общественных выгод. Юридическая фирма Morrison Foerster консультирует SoftBank по данной сделке.

В дополнение к привлечению крупных инвестиций, OpenAI планирует значительный выпуск ИИ. Генеральный директор Сэм Альтман объявил, что вскоре компания выпустит свою первую модель языка с открытым исходным кодом и возможностями логического мышления, что станет самым значительным релизом со времен GPT-2. В отличие от традиционных моделей искусственного интеллекта, модель с открытым исходным кодом позволит разработчикам получать доступ к ее обученным параметрам, что, в свою очередь, позволит пользователям точно настраивать модель для конкретных приложений, не прибегая к исходным обучающим данным. Чтобы усовершенствовать проект, OpenAI проведет с разработчиками серию мероприятий, сначала в Сан-Франциско, а затем последуют встречи в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. “Нам еще предстоит принять несколько решений, поэтому мы проводим мероприятия для разработчиков, чтобы собрать отзывы и позже поработать с ранними прототипами”, - сказал Альтман. Ранее в этом году Альтман заявил, что OpenAI будет работать над упрощением своих продуктов с использованием искусственного интеллекта, одновременно разрабатывая дорожную карту для своих последних моделей.

Чтобы OpenAI получила финансирование в размере 40 миллиардов долларов в полном объеме, она должна завершить переход к коммерческой деятельности к концу 2025 года. Компания признала, что этот переход необходим для привлечения капитала, который будет использован для продвижения исследований и разработок в области искусственного интеллекта.

 

#openai #инновации в it
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