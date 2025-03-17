Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Металлические листы толщиной в 100 000 раз тоньше волоса способны преобразить электронику
Китайские ученые сообщили о создании металлических листов толщиной всего в несколько атомов, которые могут произвести революцию в создании электронных устройств - от маломощных транзисторов до чипов нового поколения и сверхчувствительных детекторов.

Ученые из Китайской академии физики сообщили о создании металлических листов толщиной всего в несколько атомов. Используя свой инновационный метод, исследователи разработали двумерные листы из висмута, галлия, индия, олова и свинца, которые, согласно последнему исследованию, были в сотни тысяч раз тоньше человеческого волоса. Такие ультратонкие металлические листы, как сообщается, обладают исключительно высокой электропроводностью. Ожидается, что это изобретение может произвести революцию в создании электронных устройств - от маломощных транзисторов до чипов нового поколения и сверхчувствительных детекторов.

Согласно наблюдениям китайских ученых, как только листы металлов становятся тоньше, всего в один или несколько атомов, их свойства кардинально меняются из-за явления, называемого квантовым ограничением. Ученым давно известно, что свойства 2D-материалов могут существенно отличаться от свойств их 3D-аналогов, даже при одинаковом химическом составе. Например, углеродный лист толщиной в один атом, известный как графен, намного прочнее и обладает большей электропроводностью, чем графит, содержащийся в кончиках карандашей. 2D-металлы обладают большим потенциалом применения, их можно использовать в миниатюрных устройствах, для обработки и хранения квантовой информации, а также для сверхчувствительного обнаружения.

Проведенные китайскими учеными исследования опубликованы в журнале Nature. Они показывают, что полученные таким образом свойства потенциально полезны, но такие двумерные металлы трудно стабилизировать при микрометровых или больших размерах, поскольку атомы имеют тенденцию принимать естественное трехмерное расположение и легко окисляются на воздухе. Тем не менее, команда ученых из Китайской академии физики разработала сверхгладкие сапфировые пластины, каждая из которых покрыта дисульфидом молибдена - материалом, который помогает стабилизировать сверхтонкий металл.  Согласно исследованию, высокотехнологичный подход ученых из Китайской академии физики позволяет получать устойчивые к воздействию воздуха 2D-кристаллы размером более 100 микрометров, что является существенным улучшением по сравнению с тем, что может быть получено с использованием более дорогих и сложных технологий. При этом исследователи обнаружили, что такой метод может быть применен к любому металлу с низкой температурой плавления.

Некоторые эксперты полагают, что это достижение может произвести революцию в создании электронных устройств - от маломощных транзисторов до чипов нового поколения и сверхчувствительных детекторов. Применив свой метод, команда китайских ученых создала листы из пяти различных металлов толщиной всего в несколько атомов и шириной в пару сотен микрометров – удивительно большие для такого тонкого материала, сообщают китайские СМИ. Чтобы изготовить ультратонкий металлический лист, команда нагревала каплю металла между двумя сапфировыми наковальнями, которые прижимались друг к другу по мере остывания металла. 

 По словам участника команды китайских исследователей Чжан Гуанъюй, специалиста по наноустройствам, 2D-металлы обладают большим прикладным потенциалом, который может быть использован в миниатюрных устройствах, для обработки и хранения квантовой информации, а также для сверхчувствительного обнаружения. “Например, они могли бы служить в качестве межсоединений в чипах или даже в качестве основных материалов для изготовления чипов”, - сказал он китайской государственной телекомпании CCTV. Таким образом, как подчеркивается, Китай анонсировал самую быструю технологию создания чипов - без использования кремния.

#инновации в it
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Tesla прекращает поставки Cybertruck, поскольку владельцы жалуются на отваливающиеся детали кузова
12
Впервые за последние три года в России официально начали поставлять новые южнокорейские автомобили
+
Nvidia показала три игры с частотой до 500 кадров в секунду на DLSS 4
13
Hisense выпустила портативный лазерный проектор M2 Pro 4K с 1,3-кратным оптическим зумом
+
Россия заняла пятое место в топе стран с самыми большими запасами золота
8
Пользователь Evandure завершил свой 5 летний проект водяного охлаждения "Goldrush in Bavaria"
3
Новая стиральная машина Haier может стирать носки, шорты и пальто одновременно
1
Приложение Google "Найди мое устройство" теперь может отображать местоположение ваших контактов
+
В шутере Counter-Strike 2 одновременно находились более 1,8 млн пользователей — это новый рекорд
+
Nvidia обновила технологическую демонстрацию трассировки лучей на базе Unreal Engine 5 - Zorah
1
Microsoft подала заявку на регистрацию в России бренда Age of Empires
+
Компания Porsche представила модернизированный велосипед eBike Sport
+
Xiaomi 16 откажется от компактных моделей в пользу большего дисплея и более тонкой конструкции
+
Digital Foundry предположили, что GTA 5 стала полигоном для технологий, которые появятся в GTA 6
2
В Киеве спрогнозировали дефицит газа в 4,5 млрд кубометров из-за повреждения газовой инфраструктуры
6
Amazon опубликовала списки самых продаваемых процессоров за февраль
3
Google Pixel 9a обходит Samsung Galaxy A56 в тестовых испытаниях перед запуском
1
В XDA рассказали о 4 причинах приобрести новый корпус для ПК
3
Gigabyte официально представила топовую материнскую плату для оверклокинга Z890 AORUS Tachyon ICE
+
Кроссовер Xiaomi YU7 получил оригинальную приборную панель
+

Популярные статьи

Почему массовый выпуск среднемагистрального самолёта Ту-214 возможен только в 2026 году
22
Итоги гоночного уик-энда 15-16 марта
+
Sony PlayStation 3 или мыловарня — разбираем миф о сложной архитектуре процессоров CELL
19
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)
9
Как я полюбил бразильские видеоигры и почему считаю их самыми перспективными в игровой индустрии
1
Какие проблемы мешают делать сверхзвуковые пассажирские самолёты в 2025 году
3
Как эффективно писать блоги и работать с текстом — практические советы от автора более 1000 статей
9
Разбираем Lite-версии приложений - спасение для слабых устройств или компромисс с функциональностью
1
Учёные разработали полноценную биогибридную руку, приводимую в движение настоящими мышцами
+
О феноменальной популярности Sony PlayStation 3 в 2025 году
+

Сейчас обсуждают

ЮРА ОНИЩЕНКО
21:35
Нет, спасибо! Раз не делают Астралы - идут лесом!
Asus повышает цены на видеокарты GeForce RTX 5090 и Radeon RX 9070
Дмитрий Малинин
21:26
Специально проверил Oneplus 12 экран рядом с моим ips монитором LG UltraGear 32GR93, так на ips чёрный больше нравится-он более бархатный и не глянцевый, хотя на смартфоне более тёмный но не такой при...
Новые RGB-светодиоды от Sony могут со временем вытеснить с рынка технологию OLED
Дмитрий Малинин
21:19
Скорее не нужны за излишнюю цену, а так можно было бы взять!
Asus повышает цены на видеокарты GeForce RTX 5090 и Radeon RX 9070
Дмитрий Малинин
21:15
Смотрю фильмы на IPS 65 дюймовом Sony BRAVIA 2019 года и всё устраивает, посмотрю на войну технологий может когда-нибудь через несколько лет куплю 85 дюймовый тв выигравшей в гонке технологии!
Новые RGB-светодиоды от Sony могут со временем вытеснить с рынка технологию OLED
Антон Корягин
21:12
Вердиктую : Если ты: кружишься, гнездо вьёшь, кредиты платишь, суетишься.. - ты выделяешь энергию. И наоборот, если ты: бухаешь на диване, деградируешь .. - твоей энергии не хватает чёрной дыре для п...
Конец поддержки Windows 10 создал для благотворительных организаций США проблему
Валерий Агапов
21:06
Так сайт то начинался с этого и "Оверлокерс" про это( Википедия). Раньше разгоны были 50% и более. Это сейчас всё и так выжато.
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)
Антон Корягин
21:04
Тото я и чую, что как бухнёшь то и всё сразу на месте становится. А когда трезвый - то всё сразу вертится, кружится, куда то несётся, сворачивается.. Да и - истина в вине, вроде :) Короче кружит нас...
Конец поддержки Windows 10 создал для благотворительных организаций США проблему
El Grechko
21:03
Нельзя всё валить на IBM. Сейчас вон модно прям в системную плату встраивать маленький процессор для управления железом мамки, в видеокарту также маленький процессор, в общем SONY могли выкупить лицен...
Sony PlayStation 3 или мыловарня — разбираем миф о сложной архитектуре процессоров CELL
REY_B_
21:02
Настроил свой "самый дешёвый китайский олед", 65 дюймов за косарь, так как мне нравиться, и кайфую. Прихожу в магазин, раньше было ВАУ, а теперь всё там туфта. - ОЛЕД даёт истинно чёрный свет и высоча...
Новые RGB-светодиоды от Sony могут со временем вытеснить с рынка технологию OLED
Misha hm
20:57
Как же заколебали эти пустые и бесполезные дегенаративные ИИ статьи.
Разбираем Lite-версии приложений - спасение для слабых устройств или компромисс с функциональностью
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем