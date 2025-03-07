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vizir47
Транспортный беспилотник THeMIS тестируется армией США в арктических условиях
Армия США в ходе учений «Викинг-25» проводит тестирование возможностей использования автономных систем в экстремальных условиях Арктике, в частности, беспилотного наземного аппарата THeMIS.

На фоне демонстрируемого вооруженными силами США и стран НАТО растущего стратегического интереса к Арктике, в последнее время международными обозревателями отмечается заметная активизация  Североатлантическим альянсом проведения военных учений в этом климатически суровом регионе для наработки навыков ведения там возможных боевых действий и противодействия противникам НАТО, особенно России. Одними из таких военных тренировок стали, в частности, начавшиеся в конце февраля с.г. на сложных арктических полигонах в норвежском Сетермоене масштабные совместные учения стран НАТО «Викинг-25». В ходе таких учений, в том числе, тестируется новейшая западная военная техника, активно создаваемая в последний период для ее использования в условиях холодного Севера.

Так, недавно армия США через свою исследовательскую и инженерную лабораторию в холодных регионах (CRREL) приобрела беспилотный наземный аппарат THeMIS (UGV), разработанный эстонской компанией Milrem Robotics.

Это приобретение является частью исследовательской программы, направленной на оценку возможностей использования автономных систем в экстремальных условиях, особенно в Арктике, где низкие температуры создают проблемы для работы военной техники и осуществления боевых операций. Интерес Пентагона к THeMIS был в значительной степени обусловлен заявленными производителем интеллектуальными функциями MIFIK этого беспилотника, которые улучшают автономную навигацию автомобиля, позволяя ему работать на труднопроходимой местности, сводя к минимуму вмешательство человека.

THeMIS - это модульная многоцелевая роботизированная платформа, предназначенная для поддержки военных операций в области логистики, разведки и оперативной поддержки. В своей грузовой конфигурации она помогает транспортировать оборудование, припасы и дополнительное вооружение, снижая физическую и когнитивную нагрузку на личный состав. По расчетам военных экспертов Пентагона, это роботизированное транспортное средство может стать особенно цененным в полярных регионах, где экстремальные погодные условия затрудняют передвижение войск и логистические операции по пополнению запасов оружия и боеприпасов. Конструкция этой машины была создана таким образом, чтобы быстро адаптироваться к различным боевым задачам в условиях заполярья, включая транспортировку, боевую поддержку, медицинскую эвакуацию и обезвреживание взрывоопасных предметов.

Оснащенный гибридной силовой установкой, сочетающей дизельный двигатель и электрогенератор, THeMIS обладает увеличенным сроком работы в автономном режиме до 15 часов и максимальной скоростью 20 км/ч. Его конструкция позволяет ему работать в суровых условиях, преодолевать препятствия высотой до 90 см и уклоны до 60 %, сохраняя функциональность при низких температурах. Предусмотренные в ходе учений в Арктике стран НАТО «Викинг-25» испытания должны предоставить представление о его производительности и возможностях применения в военных операциях в Арктике, где надежность оборудования имеет решающее значение.

Уже находящийся на вооружении в 19 странах, включая восемь членов НАТО, THeMIS в настоящее время является одним из наиболее широко используемых беспилотных транспортных аппаратов в своей категории. Его широкое внедрение, по заключения военных экспертов НАТО, помогает снизить риски  для военных пользователей. Эта машина уже была задействована в нескольких зонах конфликтов, включая Украину и операцию "Бархан" в Сахеле.  В ходе учений «Викинг-25» система THeMIS будет протестирована в различных экспериментальных и эксплуатационных сценариях для оценки возможностей ее интеграции в будущие военные стратегии. Эти испытания также будут способствовать продолжающимся армией США исследованиям автономных систем и их эффективности в экстремальных условиях, особенно в холодных условиях заполярья.

#военные новости #военное противостояние #беспилотный наземный аппарат themis (ugv) #военное противостояние в арктике
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