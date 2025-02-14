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vizir47
Вооруженные силы США и стран НАТО уделяют приоритетное внимание своей боеспособности в Арктике
На фоне растущего стратегического значения Арктики, вооруженные силы США и стран НАТО стали уделять приоритетное внимание повышению своей способности действовать в этом сложном регионе, активизировав проведение различных военных учений.

Учитывая растущее стратегическое значение Арктики, вооруженные силы США и стран НАТО в последнее время стали уделять приоритетное внимание повышению своей способности действовать в этом сложном регионе, активизировав проведение различных военных учений в этом суровом своими климатическими условиями регионе. Поскольку изменение климата продолжает менять арктический ландшафт, открывая новые морские маршруты и усиливая конкуренцию за природные ресурсы, способность действовать в этих условиях становится ключевым стратегическим приоритетом для вооруженных сил США и НАТО.

Так, вооруженные силы Норвегии, Корпус морской пехоты США и союзники по НАТО готовятся к масштабным совместным учениям «Викинг-25», которые запланированы на март 2025 года. Союзники по НАТО со всей Европы, включая Великобританию, Нидерланды, Германию и Финляндию, также примут участие в совместных учениях «Викинг-25».

В ходе этих учений, которые будут одними из крупнейших в своем роде в регионе, будут проверены возможности союзных войск действовать в сложной арктической местности. С января с.г. участвующие в учениях подразделения стран НАТО уже начали проходить тщательную подготовку в Норвегии в условиях холодной погоды. Основное внимание в ходе учений планируется уделить отработке осуществления ряда боевых операций в зимних условиях, оборонительные маневры и материально-техническое обеспечение в экстремальных условиях. Как отмечают в своих заявлениях представители военных структур Запада, «эта инициатива по регулярным тренировкам имеет жизненно важное значение для укрепления потенциала коллективной обороны и обеспечения оперативной готовности в суровых климатических условиях».

Согласно публикуемым западными СМИ сообщениям, ключевую роль в таких военных учениях сыграет Корпус морской пехоты США, в частности, второй экспедиционный корпус морской пехоты. Морские пехотинцы, дислоцированные на базе корпуса морской пехоты Кэмп-Лежен в Северной Каролине, намереваются продемонстрировать свою способность к быстрому развертыванию в арктических условиях. Указывается, что их участие отражает стратегическую важность укрепления северного фланга НАТО и связей с норвежскими вооруженными силами и воинскими подразделениями союзников.

В дополнение к морской пехоте, 41-я бригада полевой артиллерии армии США будет передислоцирована из Германии в Норвегию. Они намерены провести учения с боевой стрельбой, демонстрируя возможности ведения высокоточного огня на большие расстояния в совместных операциях.

Наряду с совместными учениями «Викинг-25», армия США активизировала проведение собственных военных учений для подготовки своего воинского контингента к ведению боевых действий в районе крайнего Севера. Так, 2-я группа по обезвреживанию взрывоопасных предметов ВМС США (EODGRU 2) сосредоточила свое внимание на ведении боевых действий в Арктике в рамках прошедших на днях двухнедельных учений SNOWCRABEX 2025, целью которых было «повышение боевой эффективности в экстремальных зимних условиях». Согласно официальным сообщениям Пентагона, учения SNOWCRABEX 2025 проводились согласно Арктической стратегии Министерства обороны США 2024 года, в которой, в частности, указывается: «Соединенные Штаты являются арктической державой, и регион имеет решающее значение для обороны нашей родины, защиты национального суверенитета США и выполнения наших обязательств по договору об обороне».

Учения SNOWCRABEX 2025, проходившие в лагере Рипли в Миннесоте, в условиях, максимально приближенных к арктическим, позволили специалистам ВМС США из мобильных подразделений (EODMU) 12 и 2, а также водолазам ВМС США из MDSU 2 протестировать, оценить и усовершенствовать тактику и используемое оборудование в арктических условиях. Как указывается в обзорах американских СМИ о ходе этих учений, работа в суровых климатических условиях выявила потенциальные недостатки стандартного снаряжения и позволила командам модифицировать или адаптировать свое снаряжение для более эффективных действий в арктических условиях. В частности, эти учения позволили персоналу оценить эффективность защитных костюмов, средств подводного подрыва, дистанционно управляемых транспортных средств (ROV) и средств связи в холодную погоду. Уроки, извлеченные из этих оценок, как указывается, помогут в принятии решений о закупках военного оборудования для армии США в будущем и обеспечат оперативную эффективность сил американских ВМС в арктических миссиях. Эти учения показали, что личный состав должен быть не только опытен в выполнении своих основных задач, но и способен выживать, эффективно действовать в арктической местности, включая передвижение на беговых лыжах, снегоступах и обладая способностью организации бивуака в холодную погоду.

Чтобы повысить способность медицинской службы ВМС США к действиям в арктических условиях, сотрудники медицинского подразделения EODGRU 2 прошли недельный курс арктической горной медицины в Анкоридже, Аляска, с 6 по 13 января 2025 года. В ходе этого интенсивного обучения были рассмотрены вопросы лечения травм в холодную погоду, эвакуации пострадавших из обледенелой местности, а также методы оказания помощи в полевых условиях при переохлаждении и обморожении.

#военные новости #военное противостояние #арктика #учения &quot;викинг-25&quot; #учения сша и нато в арктике #учения snowcrabex 2025
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