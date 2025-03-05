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vizir47
Американская компания представила технологию голосового управления военными беспилотниками
Primordial Labs представила технологию голосового управления беспилотными летательными аппаратами для ее использования армией США на поле боя.

Американский стартап Primordial Labs представил технологию голосового управления беспилотными летательными аппаратами с возможностью ее использования военнослужащими США в боевых действиях. Как сообщается, новый голосовой интерфейс призван изменить способы управления автономными системами (UXS). 

Эта технология нового поколения получила название Anura. Разработанная для интуитивно понятного управления, Anura дает возможность пользователям управлять автономными системами,  датчиками и программным обеспечением с помощью простых устных инструкций. По сообщению компании  Primordial Labs, базирующейся в Коннектикуте, команды могут варьироваться от дискретных (“Переместитесь вперед на 100 футов”) до команд на уровне миссии (“Следуйте за машиной № 7 с юго-востока на расстоянии 50 метров”).

Primordial Labs указывает, что Anura - это новый человеко-машинный интерфейс, который помогает американским военным-операторам отдавать команды роботам, используя обычный язык, как при разговоре с товарищем по команде. “Наша миссия - создать автономию, ориентированную на человека, которая ставит взаимодействие между человеком и роботом на первое место. Мы считаем, что путь к массовому внедрению автономных систем заключается в том, чтобы сделать более человечным механизм коммуникации, а не самого робота”, - сообщается на веб-сайте Primordial Labs.

Anura обеспечивает плавное преобразование речи в действие для систем управления на поле боя, UXS и других приложений на основе понимания естественного языка беспилотником. Диалоговый человеко-машинный интерфейс (C-HMI), лежащий в основе Anura, преобразует произносимые команды управления в сложные автономные действия. Задачи выполняются точно, намерения оператора учитываются в контексте задания. 

Модульная конструкция Anura позволяет ей работать в различных областях, от небольших UXS до более крупных платформ, обеспечивая бесперебойную интеграцию. Anura работает на хорошем тактическом уровне и поддерживает такие миссии, как наблюдение и разведка. Компания утверждает, что управление становится проще и эффективнее, когда операторы могут отдавать отдельные голосовые команды платформе и полезной нагрузке, например “взлететь” или “пролететь 100 метров на север”. Кроме того, Anura улучшает управление на поле боя, помогая в планировании миссий и анализе разведданных. Она ускоряет обработку данных, автоматизирует аналитические процессы и позволяет выполнять запросы к базе данных в режиме диалога.

Разработанная для многопрофильного взаимодействия человека и машины, Anura также выполняет функцию мультипликатора, позволяя бойцам координировать действия в сложных условиях. Увеличивая соотношение людей и роботов, операторы могут выполнять роль “квотербеков”, повышая эффективность работы во всех областях.

По данным Primordial Labs, приложения Anura выходят за рамки только военного использования. Это упрощает работу с беспилотниками для фермеров, инженеров, служб экстренного реагирования и правоохранительных органов/

Anura была продемонстрирована на квадрокоптерах Skydio и Teal Drones — обоих претендентах на участие в программе армии США по ближней разведке. Первоначально она была ориентирована на армейскую авиацию и командование специальных операций, но затем сфера ее применения расширилась. Primordial Labs также сотрудничала с армейским подразделением по наземным боевым системам, чтобы протестировать Anura на различных платформах.

#инновации в it #инновации в авиации #интерфейс anura #стартап primordial labs
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