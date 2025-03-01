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vizir47
Французский стартап планирует запустить первый в мире спутниковый интернет 5G
Французский стартап Constellation Technologies & Operations заявил о намерении открыть новую эру космического телевидения с помощью своей спутниковой группировки на очень низкой околоземной орбите (VLEO) и запустить первый в мире спутниковый интернет 5G на миллиметровых волнах.

Французский стартап Constellation Technologies & Operations (CTO) заявил о намерении открыть первый в мире спутниковый интернет 5G на миллиметровых волнах с помощью своих спутников на очень низкой околоземной орбите (VLEO). Constellation Technologies & Operations намеревается продемонстрировать возможность для телекоммуникационных компаний использования спутниковой сети для предоставления доступа в Интернет точно так же, как это используют социальные сети и телефония, предлагая быстрые соединения через космические спутники.

В качестве первого шага в этом направлении компания CTO представила свою тестовую “регенеративную рабочую полезную нагрузку” в диапазоне 5G миллиметровых волн (5G mmWave) и продемонстрировала свое рабочее оборудование, которое будет использоваться для передачи телевизионных интернет-сигналов из космоса. “Наша регенерируемая полезная нагрузка 5G mmWave является первой в мире, которая подтверждает способность технических служб ускорить сближение наземной и космической связи. Это фундаментальная основа для дальнейшего развития космической инфраструктуры следующего поколения для операторов связи, чтобы они могли работать так же, как сегодня с наземными сетями”, - сказал Чарльз Дельфье, генеральный директор CTO.

Полезная нагрузка “Раннего тестирования”, предназначенная для космического интернета, уже тщательно протестирована на Земле в условиях, подобных космическим.  Сейчас необходимая аппаратура прикреплена к спутниковой платформе для вывода на орбиту, этот запуск запланирован на июнь 2025 года. Как сообщается, этот запуск станет первым крупным событием, поскольку впервые технология 5G mmWave spectrum будет использоваться для передачи высокоскоростного интернета со спутника в любую точку Земли с низкой задержкой.

5G mmWave - это технология высокочастотных радиоволн, используемая в беспроводной связи пятого поколения.  Она работает в диапазоне от 24 до 100 ГГц, обеспечивая очень быструю беспроводную связь. Современная сеть 5G использует диапазон 3,5 ГГц для повышения пропускной способности и скорости. Указывается, что, для достижения еще более высоких скоростей и снижения задержки в будущих системах, сетью 5G будут использоваться гораздо более высокие частоты технологии mmWave. 

По публикуемым сведениям, операторы спутниковой связи в значительной степени полагаются на диапазоны частот Ka и Ku, которые находятся в диапазоне от 26,5 ГГц до 40 ГГц. Однако в настоящее время этот устоявшийся спектр сталкивается со значительной перегрузкой. Новые компании, в частности SpaceX и Amazon, развертывающие свои крупные спутниковые группировки, быстро заполняют эти диапазоны.

Генеральный директор CTO Чарльз Дельфье заявляет в своих публичных выступлениях, что он стремится стать пионером в использовании миллиметрового диапазона 5G непосредственно со спутников. Как сообщается, для глобального охвата этой группировкой требуется 1500 спутников. Стратегия предусматривает создание общей спутниковой сети, позволяющей нескольким телекоммуникационным компаниям использовать одну и ту же инфраструктуру. Утверждается, что это даст операторам связи возможность конкурировать с новыми крупными спутниковыми сетями. 

Вместо создания собственных массивных группировок операторам компанией  Constellation Technologies & Operations предлагается  использовать общую спутниковую инфраструктуру CTO. Указывается, что, благодаря такому подходу, телекоммуникационные компании смогут использовать свои текущие права на использование спектра 5G mmWave. При этом особо подчеркивается, что эта технология позволит телекоммуникационным компаниям расширять свои интернет-услуги в отдаленных районах, используя существующий спектр 5G-миллиметровых волн на спутниках, избегая дорогостоящего процесса строительства новой наземной инфраструктуры. В заявлениях СТО указывается, что это экономичный способ обеспечить высокоскоростным интернетом регионы с недостаточным уровнем обслуживания. 

За последние шесть месяцев компания СТО уже собрала 9,3 млн.евро для финансирования указанного проекта.

#инновации в it #constellation technologies &amp; operations (cto) #спутниковое телевидение #спутниковый интернет 5g
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