Международное экспертное сообщество отмечает происходящую в последнее время гонку многих стран и корпораций в разработке квантовых компьютеров и считают, что крупный прорыв в этой области может произойти где угодно в ближайшее время.

Как отмечают западные СМИ, по мере того, как Китай продвигает фотонные квантовые чипы, США стремятся к созданию устойчивых к ошибкам кубитов, усиливая глобальную гонку за квантовое превосходство. На днях результаты своих работ ученые обеих стран представили в публикациях своих исследований в журнале Nature.

В частности сообщается, что Китай сделал в последние дни значительный шаг вперед в глобальной гонке за превосходство в области квантовых вычислений. Исследователи из Пекинского университета успешно продемонстрировали крупномасштабную квантовую запутанность на оптическом чипе. В их исследовании свет использовался для создания и управления сетью взаимосвязанных квантовых состояний на крошечном чипе.

Аналогичные эксперименты были проведены в США, Европе и Японии, но китайская команда стала первой, кому удалось добиться крупномасштабной запутанности на оптическом чипе, сообщает South China Morning Post (SCMP). В отличие от традиционных подходов к квантовым вычислениям, которые основаны на сверхпроводящих материалах, требующих чрезвычайно низких температур, китайский чип работает при комнатной температуре с использованием фотонной технологии.

В то время как Китай развивает фотонные квантовые вычисления, компания Microsoft сосредоточилась на другом подходе, объявив, что ее чип Majorana 1 может хранить до миллиона кубитов, используя топологические кубиты, которые спроектированы так, чтобы быть более стабильными и устойчивыми к ошибкам. Microsoft назвала свою работу “прорывом в области квантовых вычислений” и заявила, что эта технология может помочь в решении сложных проблем в медицине и материаловедении. “Использование миллионов потенциальных кубитов, работающих вместе, для решения неразрешимых задач – от новых лекарств до революционных материалов – все это на одном чипе”, - написала компания в социальных сетях.

Однако, как сообщает SCMP , некоторые эксперты в этой области, несмотря на ажиотаж, настроены скептически, полагая, что Microsoft, возможно, опубликовала свои выводы слишком рано. Один из рецензентов раскритиковал информацию Microsoft за “вводящие в заблуждение и двусмысленные формулировки”, заявив, что в ней не совсем понятным образом сочетаются теоретические предсказания, конструкции устройств и экспериментальные результаты.

Тем не менее, другие ученые рассматривают эту работу как шаг вперед. Один из экспертов ответил: “Я не согласен с мнением о том, что это не является значительным прогрессом. Я все еще нахожу удивительным, что это действительно было возможно”.

Появляющиеся в последнее время во многих СМИ сообщения свидетельствуют о том, что конкуренция в области квантовых вычислений во всем мире усиливается. В декабре компания Google объявила о прорыве в разработке своего чипа Willow quantum. 105-кубитный процессор выполняет сложные вычисления менее чем за пять минут — задача, на решение которой у самых быстрых суперкомпьютеров ушло бы, по оценкам экспертов, 10 септиллионов лет.