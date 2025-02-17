Группа ученых из двух университетов КНР создала в лабораторных условиях сверхтвердый, высококачественный "супералмаз", который во много раз прочнее природных алмазов, имеет гексагональную кристаллическую структуру.

По сообщениям китайских СМИ, группа ученых из двух университетов КНР создала в лабораторных условиях сверхтвердый, высококачественный "супералмаз", который во много раз прочнее природных алмазов. В то время как большинство природных и синтетических алмазов имеют кубическую структуру, ультратвердые алмазы, известные как лонсдейлит, имеют гексагональную кристаллическую структуру.

До сих пор самые твердые алмазы иногда находили только в кратерах, появившихся после падения метеоритов, из-за чего они были довольно редкими и их количество было весьма ограничено. Первый сверхтвердый алмаз, лонсдейлит, был обнаружен после падения метеорита в Каньон Диабло в Аризоне в 1967 году. Хотя с тех пор ученым не удавалось воссоздать такие алмазы искусственно, китайская исследовательская группа разработала метод синтеза почти чистых, хорошо кристаллизованных гексагональных алмазов из графита, сообщает South China Morning Post.

Согласно опубликованной информации, исследователи из Цзилиньского университета под руководством Лю Бинбина и Яо Мингуана, а также Чжу Шэнцая из Университета Сунь Ятсена в Шэньчжэне, обнаружили, что графит образует структуру, называемую «постграфитовой фазой». Это привело к образованию шестиугольного алмаза при нагреве под чрезвычайно высоким давлением. Результаты своих исследований ученые опубликовали в рецензируемом журнале Nature Materials в этом месяце.

В исследовании утверждается, что синтетический алмаз отличается высоким качеством и превосходными физическими свойствами. Он на 40% тверже природных алмазов и обладает большей термостойкостью, чем наноалмазы, размер которых меньше 100 нанометров. Как указывают китайские ученые, превосходная термическая стабильность и сверхвысокая твердость гексагонального алмаза свидетельствуют о его большом потенциале для промышленного применения. При этом отмечается, что результаты проведенных исследований дают ценную информацию о превращении графита в алмаз при повышенном давлении и температуре, открывая возможности для изготовления и использования этого уникального материала.

По сообщениям китайских СМИ, ученые из КНР и ранее добивались успехов в разработке искусственных алмазных материалов. Алмазы - самые твердые из известных природных материалов. Они являются отличными проводниками тепла, но не способны переносить электрический заряд. В прошлом году исследовательские группы, в состав которых входили ученые из Университета Чжэнчжоу, Академии наук провинции Хэнань, Университета Нинбо и Университета Цзилинь, успешно разработали алмазы, способные проводить электричество.

Исследования по созданию в лабораторных условиях шестиугольных алмазов активизировались в последние годы. Так, в 2021 году группа американских исследователей сообщила о создании шестиугольных алмазов. По словам Трэвиса Волца, соавтора этого исследования и научного сотрудника Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса, материал, созданный в лаборатории, обладает потенциалом для различных отраслей промышленности, особенно в областях, требующих передовых материалов. Американские ученые также обнаружили, что шестиугольный алмаз тверже кубического, что делает его превосходной альтернативой для механической обработки, сверления или любого другого применения, где обычно используются кубические алмазы. Другой автор исследования, проведенного в США, отметил, что свойства гексагональных алмазов могут сделать их интересной альтернативой традиционным бриллиантам на определенных рынках.