Министерство обороны Великобритании оказалось вынужденным объявить на днях об отзыве 120 000 потенциально дефектных бронежилетов, используемых британскими военнослужащими. А Пентагоном зафиксированы проблемы с надежностью новой винтовки XM7.

Министерство обороны Великобритании оказалось вынужденным объявить на днях об отзыве 120 000 потенциально дефектных бронежилетов, используемых британскими военнослужащими. Как сообщают британские СМИ, прошло около тридцати лет с тех пор, как в Вооруженных силах Великобритании появились усиленные боевые бронежилеты типа ECBA. Во время боевых действий в Ираке и Афганистане британская армия частично заменила их моделями Osprey и Virtus, которые должны были обеспечить лучшую защиту британских солдат. Значительное количество таких бронежилетов было передано Лондоном Украине. Существенную часть бронежилетов ECBA планировалось вывести из эксплуатации в 2023 году, однако это не удалось в конечном итоге сделать из-за бюджетных ограничений.

В настоящее время оставшаяся в Великобритании часть бронежилетов ECBA в основном используется Королевским флотом и Королевской морской пехотой, так как предложенные более новые и более тяжелые бронежилеты признаны для этой категории британских военнослужащих опасными, если тот, кто их носит, окажется в воде.

Тем не менее, заместитель министра Вооруженных сил Великобритании Люк Поллард приказал на днях отозвать 120 000 бронежилетов ECBA, все еще находящихся на вооружении, после того, как выяснилось, что на пластинах некоторых экземпляров появились трещины. «Совершенно неприемлемо, чтобы кто-либо из наших военнослужащих мог беспокоиться о качестве такого фундаментального оборудования для обеспечения безопасности», - заявил Поллард в письме, направленном командующим вооруженными силами на прошлой неделе. «В качестве меры предосторожности использование ECBA было приостановлено, за исключением случаев форс-мажорных обстоятельств», - добавил он.

По данным газеты The Guardian, примерно каждая десятая пластина жилета ECBA считается неисправной. Распоряжение, предписанное руководством британского Министерства обороны, должно позволить проверить их и, при необходимости, заменить. В своем письме Люк Поллард заверил, что замена жилетов ECBA будет «ускорена», чтобы завершить ее к 2027 году.

Разочарование от использования своего вооружения постигло и армию США. Так, после передачи Украине новой винтовки XM7, Пентагоном зафиксированы проблемы с ее надежностью.

Как известно, в 2022 году швейцарская оружейная компания Sig Sauer была привлечена Пентагоном для замены карабинов M4, штурмовых винтовок M16 и пистолетов-пулеметов M249 армии США в рамках программы вооружения отрядов следующего поколения (NGWS). Именно Sig Sauer стал разрабатывать в этой связи два новых вида оружия, а именно винтовку XM 7 и ручной пулемет XM-250, которые должны были быть более точными и иметь повышенную летальность, будучи при этом более бесшумными, в частности, за счет использования боеприпасов калибра 6,8 x 51 мм. Армия США одобрила этот выбор, объяснив, что калибр 5,56 x 45 мм, который является стандартом для штурмовых винтовок в НАТО, «больше не может считаться эффективным, особенно при использовании бронежилетов, продаваемых за 250 долларов».

В этих условиях Sig Sauer заключила первый контракт на сумму 20,4 миллиона долларов, чтобы обеспечить армию США достаточным количеством винтовок XM7 и ручных пулеметов XM250 для проведения технико-эксплуатационной оценки. Указанная аттестация этих видов оружия началась в 2023 году военнослужащими 75-го полка рейнджеров и 101-й воздушно-десантной дивизии США. Однако, уже в самом начале этого тестирования появились сообщения, что были обнаружены «небольшие проблемы с точностью и отводом газа». Тогдашний заместитель министра армии США по закупкам Дуг Буш попытался успокоить: "Первые отзывы, опять же, очень положительные в отношении способности нашего партнера Sig Sauer производить оружие и решить некоторые небольшие проблемы», - сказал он представителям СМИ.

Однако, согласно последнему отчету, опубликованному директором по эксплуатационным испытаниям и оценке Пентагона (DOT&E), винтовка XM7 в сочетании с системой управления огнем XM157, которая имеет несколько функций (в частности, оптика с переменным увеличением, лазерный дальномер, баллистический вычислитель, дополненная реальность, и т. д.), испытывает проблемы с надежностью. «Существует лишь небольшая вероятность того, что XM7, оснащенная XM157, сможет выполнить 72-часовую боевую миссию без критического сбоя», - заявляет DOT&E. Кроме того, солдаты оценили удобство использования этой системы управления огнем и новой винтовки как "среднее".

В указанных условиях, на этот год Пентагоном запланированы дополнительные испытания работы винтовки XM7, теперь уже в тропических и жарких условиях. И только после этого ожидается, что DOT&E опубликует свое новое заключение к концу 2025 года относительно приемлемости дальнейшего использования армией США указанного нового оружия.