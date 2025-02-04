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vizir47
Figure AI заявила о намерении создания армии роботов-гуманоидов для конкуренции с Китаем
Американская компания Figure AI включилась в конкурентную борьбу с экспансией Китая в сфере создания человекоподобных роботов и заявила о планах выпуска 100 000 таких роботов в течение ближайших четырех лет.

Американская компания Figure AI объявила о заключении контракта со своим крупным коммерческим партнером, благодаря которому идея о повсеместном использовании человекоподобных роботов может из лабораторных разработок воплотиться в жизнь. В частности, генеральный директор одного из ведущих производителей человекоподобных роботов компании Figure AI Бретт Эдкок заявил, что заключенная коммерческая сделка может позволить выпустить 100 000 человекоподобных роботов в течение ближайших четырех лет и выиграть конкурентную борьбу в этой сфере с экспансией Китая.

Как сообщается, первым публично названным клиентом компании Figure AI стал автомобильный гигант BMW, который подписал контракт в конце прошлого года, создав прецедент на пути к массовому внедрению человекоподобных роботов, особенно в таких крупномасштабных отраслях, как производство, логистика.

Хотя Гендиректор компании Figure AI Бретт Эдкок не назвал имя второго клиента Figure AI, он отметил, что им является “одна из крупнейших компаний США”. Это может означать, что это Walmart или Amazon, крупнейшие компаний США по выручке в 2024 году, и обе компании испытывают огромные и растущие потребности в рабочей силе в сфере логистики и транспорта. Это также может быть Apple, третья по величине компания в мире, которая отчаянно нуждается в локальном производстве iPhone и Mac, чтобы избежать возможных тарифов при новой администрации США.

 Бретт Эдкок заявил, что видит потенциал в поставке 100 000 человекоподобных роботов в течение следующих четырех лет, и отметил, что компания ориентирована на два рынка: коммерческий и домашний. В то время как коммерческая сторона может включать в себя распределительные центры, фабрики и другие промышленные объекты, внутренний рынок открывает двери для роботов домашнего использования, помогающих выполнять самые разные задачи - от рутинной работы по дому до более специализированных функций в здравоохранении. Как предположил Эдкок, использование значительного количества роботов в реальных условиях создаст надежную обратную связь для сбора данных с помощью искусственного интеллекта и улучшений дизайна роботов.

Американские обозреватели отмечают, что компания Figure AI выделяется скоростью внедрения своих продуктов. Так, она выпустила своего первого гуманоида Модельe 01 всего через 31 месяц после регистрации, а затем выпустила и Модель 02. В последних пресс-релизах компании указывается, что Модель 03 уже “запущена в лабораторных условиях”, продолжается поиск путей повышения производительности и функциональности этого робота-гуманоида.

Модель 01, которая была представлена в январе 2024 года, могла передвигаться со скоростью, равной примерно 17% от средней скорости ходьбы человека. Сообщается, что текущая версия Модели 02 увеличила этот темп в семь раз, двигаясь со скоростью 1,2 метра в секунду, что составляет примерно 2,68 мили в час. Несмотря на то, что Модель 02 все еще немного медленнее обычного шага человека, компания уверена в том, что дальнейшие улучшения неизбежны.

Примечательным аспектом этих роботов-гуманоидов является их зависимость от искусственного интеллекта. “На прошлой неделе мы успешно запустили комплексную нейронную сеть для нового клиента”, - сказал Эдкок в своем недавнем сообщении. “Изучение вариантов использования с помощью ИИ - единственный путь в этом случае, поскольку эвристику было бы невозможно разработать”. Он также отметил, что каждый пример этих политик, основанных на ИИ, в действии “ощущается как настоящее волшебство”, подчеркивая потенциал самообучающихся роботов в быстрой адаптации к различным задачам.

Такие производители этой сферы, как Agility Robotics, Tesla Optimus project, Unitree, Apptronik, Sanctuary AI и Agibot, стремятся закрепиться на этом развивающемся рынке. Также известно, что недавние инициативы китайских компаний свидетельствуют о стремлении Китая стать лидером в области человекоподобной робототехники. В декабре 2024 года компания Zhiyuan Robotics, также известная как Agibot, продемонстрировала свои возможности по производству 1000 человекоподобных роботов к концу года. Вслед за этим MagicLab представила гуманоида третьего поколения MagicBot, намереваясь конкурировать с мировыми лидерами, такими как Atlas от Boston Dynamics, и еще больше укрепить свои возможности за счет использования парка этих роботов для производственного обучения. Эти достижения согласуются со стратегией Китая  по внедрению человекоподобных роботов в промышленную сферу к 2027 году с целью их широкого применения в различных секторах общества.

Тем не менее, американские обозреватели отмечают, что появление второго крупного заказчика у компании Figure AI и возможность поставки 100 000 человекоподобных роботов могут вывести  Figure AI на передовые позиции в секторе коммерческой робототехники по всему миру.

Недавно Figure AI была упомянута в списке 16 крупнейших производителей гуманоидных роботов по версии Forbes, а ее Модель 2 вошла в список 10 лучших гуманоидных роботов, на которых стоит обратить внимание в 2025 году. Футуролог и инженер Питер Диамандис (Peter Diamandis) недавно назвал Figure AI одним из двух крупнейших претендентов из 16 ведущих компаний на создание удобных, эффективных и доступных по цене человекоподобных роботов. 

#инновации в it #человекоподобные роботы #компания figure ai
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