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vizir47
ВМС США разрабатывают подводную ядерную ракету нового поколения Trident II
Министерство обороны США и компания Lockheed Martin заключили контракт на 383 миллиона долларов для разработки подводных ядерных баллистических ракет нового поколения Trident II D5 Life Extension 2 (D5LE2).

Чтобы усилить свои возможности стратегического сдерживания, ВМС США начали разработку подводных ядерных баллистических ракет нового поколения Trident II D5 Life Extension 2 (D5LE2), которые должны будут доминировать на морях в ближайшие десятилетия.

Для практического решения этой задачи на днях с компанией Lockheed Martin был заключен контракт на 383 миллиона долларов. Эта модернизированная ракета будет установлена на подводных лодках класса "Колумбия", что, как указывается, является важным элементом ядерной стратегии ВМС США на обозримое будущее. Компания Lockheed Martin уже объявила о заключении этого контракта в своем пресс-релизе, указав, что D5LE2 будет играть решающую роль в планах Военно-морского флота США по поддержанию системы стратегических вооружений (ССВ) до 2084 года.

Джерри Мамрол (Jerry Mamrol), который курирует производство баллистических ракет в Lockheed Martin, подчеркнул важность этого контракта как для Соединенных Штатов, так и для Соединенного Королевства, для совместного поддержания эффективного сдерживания возникающих угроз. Как указывается, этой ракетой, помимо американских атомных подводных лодок класса "Колумбия",  будут оснащены также британские ПЛАРБ класса "Дредноут". Подчеркивается, что D5LE2 должна быть спроектирована, сконструирована, произведена и развернута Columbia Group - американским оборонным подрядчиком, обслуживающим правительство США, а также коммерческий внутренний и международный сектор, специализирующийся на кибербезопасности, закупках, управлении логистикой,  проектировании судов, морской инженерии.

Хотя подробная информация о D5LE2 остается ограниченной, известно, что основное внимание в разработке этой обновленной ракеты будет уделяться обеспечению того, чтобы она сохраняла эксплуатационные характеристики и живучесть SWS, адаптировалась к меняющемуся ландшафту угроз. Ожидается, что D5LE2 будет сочетать в себе экономически эффективные технологии, такие как твердотопливные ракетные двигатели и инновационные системы зажигания, с модернизированными компонентами, включая передовую авионику и системы наведения.

 Работы, связанные с разработкой D5LE2, уже начались и они включают в себя значительные изменения в дизайне, расширение производственных возможностей и перевод системных требований в цифровую форму. В 2025 году проект должен достичь этапа B, что приблизит его к рабочему состоянию.

Американские СМИ, специализирующиеся на военной тематике, отмечают, что создание этой обновленной ракеты D5LE2 обусловлено острой необходимостью усиления защиты американской оборонно-промышленной базы. В частности, в обзоре состояния ядерной энергетики за 2022 год подчеркивается  важность быстрейшего перехода на использование ракет D5LE2 для внедрения современных стандартов защиты. В нем говорится, что Соединенные Штаты будут уделять приоритетное внимание “обеспечению эффективности D5LE2 в условиях ожидаемой угрозы”. 

В отчете двухпартийного Комитета по стратегической политике за 2022 год, утвержденном Конгрессом, также рекомендуется поддержать разработку и развертывание D5LE2 “для обеспечения того, чтобы ядерная стратегия США оставалась эффективной в условиях противоборства ядерных сил”. При этом подчеркивается, что программа создания и развертывания D5LE2 направлена на обеспечение того, чтобы SWS (система предупреждения о ракетном нападении) была эффективной в течение переходного периода, когда подводные лодки класса "Огайо" вступят в фазу их вывода из эксплуатации в 2042 году. Как известно, американские подводные лодки класса "Огайо" и британские "Авангард" на протяжении четырех десятилетий служили ключевым средством сдерживания, но в настоящее время их модернизация считается необходимой для будущих поколений подводных лодок обеих стран.

Обе страны, опираясь на предыдущие десятилетия сотрудничества в рамках Соглашения о продаже Polaris и Соглашения о взаимной обороне, разработали типовой ракетный отсек для поддержки системы вооружения ракетами  Trident II D5LE2, сократив при этом расходы на логистику за счет объединения усилий. Отмечается, что ракета D5LE2 будет разработана с учетом использования имеющихся в наличии боеголовок W76/W88 и Mk4/Mk5, а также новой боеголовки W93/Mk7 и боеголовочного элемента в сборе, что снизит риски, связанные с накоплением запасов.

Сообщается, что финансирование строительства первых подводных лодок класса «Колумбия» уже обеспечено, и планируется, что ВМС США будут состоять, как минимум, из 12 таких подлодок. Эти усовершенствованные подводные лодки будут оснащены активной зоной реактора с длительным сроком службы, что исключает дозаправку в середине срока службы и значительно отличает их от предыдущих классов атомных подлодок. При этом отмечается, что, в рамках продолжающегося международного сотрудничества, США и Великобритания продолжают обмениваться опытом для снижения общих затрат и совершенствования общей стратегии обороны с помощью надежных современных ракетных систем.

#военные новости #военное противостояние #trident ii d5 life extension 2 (d5le2)
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