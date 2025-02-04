Сообщения Министерства обороны США указывают на развертывание системы лазерного вооружения HELIOS, разработанной компанией Lockheed Martin, в национальных военно-морских силах.

В своем отчете за 2024 год Управление директора по эксплуатационным испытаниям Министерства обороны США указало о развертывании системы лазерного вооружения HELIOS в национальных военно-морских силах. По оценкам военных экспертов США, это подчеркивает растущую важность этой технологии в стратегическом видении Вашингтона и в ее использовании. Подчеркивается, что система HELIOS (High Energy Laser with Integrated Optical-dazzler and Surveillance) знаменует собой значительный переход от теоретических исследований энергетического оружия к его конкретному и оперативному применению на поле боя.



Разработанный компанией Lockheed Martin HELIOS, как указывают американские обозреватели, отражает стремление ВМС США интегрировать оружие направленной энергии в свой флот для повышения обороноспособности от современных угроз. Эта система сочетает в себе высокоэнергетический лазер, оптический ослепитель и расширенные возможности наблюдения, обеспечивая многоуровневую защиту, которая позволяет физически нейтрализовать цели противника и вывести из строя их датчики. Военно-морской флот США намерен использовать такое оружие для противодействия таким угрозам, как беспилотные летательные аппараты, быстроходные боевые корабли и ракеты малой дальности.

Программа HELIOS была начата в 2018 году, когда компания Lockheed Martin заключила первоначальный контракт на сумму 150 миллионов долларов на разработку, производство и поставку двух систем — одной для наземных испытаний, а другой для интеграции в военно-морской флот. После успешного прохождения критической проверки конструкции в 2021 году начались испытания этой системы на острове Уоллопс, штат Вирджиния. Эсминец USS Preble класса "Арли Берк" стал первым военным кораблем США, оснащенным этой системой, что стало ключевой вехой в внедрении оружия направленной энергии в американской армии.

Начальная мощность HELIOS составляет 60 киловатт, с возможностью увеличения до 120 киловатт в зависимости от оперативных потребностей. В отличие от систем, работающих на обычных боеприпасах, это лазерное оружие обладает ключевым оперативным преимуществом: практически неограниченной способностью использования при наличии энергии. Это уменьшает логистические трудности, связанные с пополнением боеприпасов, и увеличивает эксплуатационную стойкость корабля, особенно в сценариях, когда возможности пополнения боезапасов могут быть ограничены.

Как указывают американские обозреватели, помимо своей разрушительной способности, система включает в себя оптический блокиратор, предназначенный для временного ослепления или выведения из строя датчиков наблюдения противника, что дает стратегическое преимущество в разведывательных и контрразведывательных операциях. Ее интеграция с боевой системой Aegis обеспечивает бесперебойную координацию с другими защитными мерами, повышая общую боевую эффективность.

Как указывается, HELIOS прошла тщательные испытания. Центр контрмер ВМС США (CCM) наблюдал за демонстрациями, в ходе которых система успешно поражала беспилотные воздушные цели, подтверждая ее функциональные и эксплуатационные характеристики. В 2024 финансовом году CCM провела 32 тестовых мероприятия для оценки средств воздушного противодействия, систем противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также для оценки оружия направленной энергии в качестве потенциальных средств противодействия от внешних угроз. Согласно опубликованным сведениям, CCM сотрудничала с вооруженными силами союзников США в разработке и испытаниях средств инфракрасного и радиочастотного противодействия.

Из опубликованных сведений следует, что интеграция HELIOS на борту USS Preble — это только первый шаг. Военно-морской флот США планирует распространить применение оружия направленной энергии на другие суда, включая более мощные системы, такие как демонстратор системы лазерного оружия мощностью 150 киловатт (LWSD), уже развернутый на некоторых кораблях. При этом указывается, что расширение использования такого оружия соответствует более широкой военной стратегии, направленной на разработку экономически эффективных оборонных решений, адаптированных к меняющимся асимметричным угрозам.

В комментариях американских СМИ по поводу испытаний лазера Helios отмечается, что один из его конкурентов — система «Железный луч» израильской разработки предназначена для перехвата беспилотных летательных аппаратов, ракет и минометных снарядов при меньших затратах на выполнение задания. Аналогичным образом, Южная Корея недавно представила систему «Block-I» — 100-киловаттное лазерное оружие, предназначенное для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и другими воздушными угрозами. Другие страны, включая Китай, Россию и Германию, также инвестируют в эту технологию, что подчеркивает растущую глобальную конкуренцию в области систем обороны, основанных на направленной энергии.